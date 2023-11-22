https://ria.ru/20231122/kontrakt-1910961077.html

Посол Пакистана рассказал про обсуждение нефтяного контракта с Россией

Посол Пакистана рассказал про обсуждение нефтяного контракта с Россией - РИА Новости, 22.11.2023

Посол Пакистана рассказал про обсуждение нефтяного контракта с Россией

Исламабад обсуждает с Москвой технические детали будущего долгосрочного контракта на поставку нефти, заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в России... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T07:08

2023-11-22T07:08

2023-11-22T07:28

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Исламабад обсуждает с Москвой технические детали будущего долгосрочного контракта на поставку нефти, заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали. "В настоящий момент идут переговоры по долгосрочному контракту на поставки нефти из России, как на правительственном уровне, так и на уровне частных компаний. Я не думаю, что в переговорах о долгосрочном контракте есть какие-то сложности, сейчас идет обсуждение технических деталей, включая вопрос оплаты, объема закупок и прочего", — отметил посол.По его словам, сейчас рассматриваются все опции по вопросу валюты для совершения сделки."Исторически, кстати, у нас ранее была и торговля по бартеру. Поэтому вопрос оплаты будет обязательно решен, сейчас все опции на столе", — заключил Джамали.Ранее в интервью агентству он рассказал, что в Пакистане ожидают третью партию черного золота из России, которая в этом году, по данным дипломата, продала исламской республике сырья на 20 миллионов долларов.Москва и Исламабад уже несколько месяцев обсуждают долгосрочный контракт с Пакистаном на поставку нефти. Ранее газета "Коммерсант" писала, что в октябре министр энергетики Пакистана Мухаммад Али допускал возможность импорта около одного миллиона тонн российской нефти в год.

https://ria.ru/20231017/partnerstvo-1903436739.html

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