https://ria.ru/20231122/konstitutsiya-1911034523.html

В Госдуме предложили продолжить реформировать Конституцию

В Госдуме предложили продолжить реформировать Конституцию - РИА Новости, 22.11.2023

В Госдуме предложили продолжить реформировать Конституцию

Депутат ГД Алексей Журавлев (председатель партии "Родина") сообщил РИА Новости, что нужно продолжить реформирование конституции по пути патриотизма, при этом он РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T13:22

2023-11-22T13:22

2023-11-22T13:22

россия

алексей журавлев

госдума рф

политика

конституция рф

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Депутат ГД Алексей Журавлев (председатель партии "Родина") сообщил РИА Новости, что нужно продолжить реформирование конституции по пути патриотизма, при этом он отметил, что в ней уже заложены основы российской государственности. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в среду заявил, что работа над Конституцией РФ должна быть продолжена, в ней нужно прописать государственную идеологию. "Конституция - не религиозная догма, а живой документ, который должен соответствовать современным реалиям. Работу над ней по рекомендациям президента мы начали еще в 2020, когда внесли в текст некоторые редакторские правки, уже предполагавшие основы российской государственности. Там и место русского языка, и роль семьи, как ячейки общества. Конечно, нужно продолжить реформирование, и непременно внести статьи, которые зафиксировали бы дальнейшее развитие страны по пути патриотизма. Россия наелась либеральной идеологии до такой степени, что ей плохо стало, поэтому возвращаться к ней не имеет никакого смысла", - сообщил Журавлев.

https://ria.ru/20231030/zaschita-1906293136.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, алексей журавлев , госдума рф, политика, конституция рф