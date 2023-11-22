https://ria.ru/20231122/konstitutsiya-1911034523.html
В Госдуме предложили продолжить реформировать Конституцию
В Госдуме предложили продолжить реформировать Конституцию - РИА Новости, 22.11.2023
В Госдуме предложили продолжить реформировать Конституцию
Депутат ГД Алексей Журавлев (председатель партии "Родина") сообщил РИА Новости, что нужно продолжить реформирование конституции по пути патриотизма, при этом он РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:22
2023-11-22T13:22
2023-11-22T13:22
россия
алексей журавлев
госдума рф
политика
конституция рф
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Депутат ГД Алексей Журавлев (председатель партии "Родина") сообщил РИА Новости, что нужно продолжить реформирование конституции по пути патриотизма, при этом он отметил, что в ней уже заложены основы российской государственности. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в среду заявил, что работа над Конституцией РФ должна быть продолжена, в ней нужно прописать государственную идеологию. "Конституция - не религиозная догма, а живой документ, который должен соответствовать современным реалиям. Работу над ней по рекомендациям президента мы начали еще в 2020, когда внесли в текст некоторые редакторские правки, уже предполагавшие основы российской государственности. Там и место русского языка, и роль семьи, как ячейки общества. Конечно, нужно продолжить реформирование, и непременно внести статьи, которые зафиксировали бы дальнейшее развитие страны по пути патриотизма. Россия наелась либеральной идеологии до такой степени, что ей плохо стало, поэтому возвращаться к ней не имеет никакого смысла", - сообщил Журавлев.
https://ria.ru/20231030/zaschita-1906293136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, алексей журавлев , госдума рф, политика, конституция рф
Россия, Алексей Журавлев , Госдума РФ, Политика, Конституция РФ
В Госдуме предложили продолжить реформировать Конституцию
Депутат Журавлев предложил продолжить реформы Конституции по пути патриотизма
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Депутат ГД Алексей Журавлев (председатель партии "Родина") сообщил РИА Новости, что нужно продолжить реформирование конституции по пути патриотизма, при этом он отметил, что в ней уже заложены основы российской государственности.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
в среду заявил, что работа над Конституцией РФ должна быть продолжена, в ней нужно прописать государственную идеологию.
"Конституция - не религиозная догма, а живой документ, который должен соответствовать современным реалиям. Работу над ней по рекомендациям президента мы начали еще в 2020, когда внесли в текст некоторые редакторские правки, уже предполагавшие основы российской государственности. Там и место русского языка, и роль семьи, как ячейки общества. Конечно, нужно продолжить реформирование, и непременно внести статьи, которые зафиксировали бы дальнейшее развитие страны по пути патриотизма. Россия наелась либеральной идеологии до такой степени, что ей плохо стало, поэтому возвращаться к ней не имеет никакого смысла", - сообщил Журавлев.
Путин призвал спецслужбы действовать твердо для защиты конституции