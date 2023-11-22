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Песков прокомментировал идею Бастрыкина о госидеологии в Конституции - РИА Новости, 22.11.2023
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12:26 22.11.2023 (обновлено: 13:31 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/konstitutsiya-1911019359.html
Песков прокомментировал идею Бастрыкина о госидеологии в Конституции
Песков прокомментировал идею Бастрыкина о госидеологии в Конституции - РИА Новости, 22.11.2023
Песков прокомментировал идею Бастрыкина о госидеологии в Конституции
В Кремле пока нет специальной позиции по поводу предложения главы СК России Александра Бастрыкина прописать в Конституции понятие государственной идеологии,... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:26
2023-11-22T13:31
конституция рф
политика
александр бастрыкин
дмитрий песков
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Кремле пока нет специальной позиции по поводу предложения главы СК России Александра Бастрыкина прописать в Конституции понятие государственной идеологии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Какой-то позиции нет, это достаточно новое заявление, это такое мнение, которое, безусловно, мнение очень авторитетного человека, но специальной какой-то позиции на этот счет нет, вы знаете, что от президента не было никаких заявлений, никаких решений на этот счет, поэтому здесь, кроме этого, мне сказать нечего", — сказал он.По словам чиновника, речь идет о точке зрения, и никаких актов, противоречащих Конституции, в этом заявлении нет.Ранее в среду Бастрыкин призвал продолжить работу над Конституцией и сформулировать, а затем закрепить в ней госидеологию и цели российского общества.
https://ria.ru/20231122/konstitutsiya-1911034523.html
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конституция рф, политика, александр бастрыкин, дмитрий песков, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Конституция РФ, Политика, Александр Бастрыкин, Дмитрий Песков, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Песков прокомментировал идею Бастрыкина о госидеологии в Конституции

Песков: в Кремле пока нет позиции по закреплению госидеологии в Конституции

© РИА НовостиОбновленная Конституция РФ
Обновленная Конституция РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости
Обновленная Конституция РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Кремле пока нет специальной позиции по поводу предложения главы СК России Александра Бастрыкина прописать в Конституции понятие государственной идеологии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Какой-то позиции нет, это достаточно новое заявление, это такое мнение, которое, безусловно, мнение очень авторитетного человека, но специальной какой-то позиции на этот счет нет, вы знаете, что от президента не было никаких заявлений, никаких решений на этот счет, поэтому здесь, кроме этого, мне сказать нечего", — сказал он.
По словам чиновника, речь идет о точке зрения, и никаких актов, противоречащих Конституции, в этом заявлении нет.
Ранее в среду Бастрыкин призвал продолжить работу над Конституцией и сформулировать, а затем закрепить в ней госидеологию и цели российского общества.
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Конституция РФПолитикаАлександр БастрыкинДмитрий ПесковРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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