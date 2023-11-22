https://ria.ru/20231122/konstitutsiya-1911019359.html
Песков прокомментировал идею Бастрыкина о госидеологии в Конституции
Песков прокомментировал идею Бастрыкина о госидеологии в Конституции - РИА Новости, 22.11.2023
Песков прокомментировал идею Бастрыкина о госидеологии в Конституции
В Кремле пока нет специальной позиции по поводу предложения главы СК России Александра Бастрыкина прописать в Конституции понятие государственной идеологии,... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:26
2023-11-22T12:26
2023-11-22T13:31
конституция рф
политика
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Кремле пока нет специальной позиции по поводу предложения главы СК России Александра Бастрыкина прописать в Конституции понятие государственной идеологии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Какой-то позиции нет, это достаточно новое заявление, это такое мнение, которое, безусловно, мнение очень авторитетного человека, но специальной какой-то позиции на этот счет нет, вы знаете, что от президента не было никаких заявлений, никаких решений на этот счет, поэтому здесь, кроме этого, мне сказать нечего", — сказал он.По словам чиновника, речь идет о точке зрения, и никаких актов, противоречащих Конституции, в этом заявлении нет.Ранее в среду Бастрыкин призвал продолжить работу над Конституцией и сформулировать, а затем закрепить в ней госидеологию и цели российского общества.
https://ria.ru/20231122/konstitutsiya-1911034523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, политика, александр бастрыкин, дмитрий песков, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Конституция РФ, Политика, Александр Бастрыкин, Дмитрий Песков, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Песков прокомментировал идею Бастрыкина о госидеологии в Конституции
Песков: в Кремле пока нет позиции по закреплению госидеологии в Конституции