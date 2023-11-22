https://ria.ru/20231122/konstitutsiya-1911001021.html

Бастрыкин призвал продолжать работу над Конституцией

Бастрыкин призвал продолжать работу над Конституцией - РИА Новости, 22.11.2023

Бастрыкин призвал продолжать работу над Конституцией

Следует продолжать работу над Конституцией и прописать в ней понятие государственной идеологии, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T11:16

2023-11-22T11:16

2023-11-22T13:42

россия

александр бастрыкин

конституция рф

общество

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Следует продолжать работу над Конституцией и прописать в ней понятие государственной идеологии, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на конференции "Державинские чтения". "Я думаю, что работа над нашей Конституцией должна быть продолжена. Конечно, это должна быть неспешная работа. Но идти <…> по пути определения перспектив нашего развития без закрепления этих перспектив в конституции <…> мне кажется, это необходимо", — сказал он.По словам главы СК, требуется сформулировать государственную идеологию и цели российского общества и закрепить это в Основном законе."Просто отмахнуться, что не может быть никакой идеологии государственной, не получится", — добавил Бастрыкин.Пленарное заседание конференции "Державинские чтения" проходит в Минюсте. Его тема: "Истоки российского конституционализма как основа стабильности демократического общества: к 30-летнему юбилею принятия Конституции Российской Федерации".

https://ria.ru/20231003/perevorot-1900063028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, александр бастрыкин, конституция рф, общество