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Бастрыкин призвал продолжать работу над Конституцией - РИА Новости, 22.11.2023
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11:16 22.11.2023 (обновлено: 13:42 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/konstitutsiya-1911001021.html
Бастрыкин призвал продолжать работу над Конституцией
Бастрыкин призвал продолжать работу над Конституцией - РИА Новости, 22.11.2023
Бастрыкин призвал продолжать работу над Конституцией
Следует продолжать работу над Конституцией и прописать в ней понятие государственной идеологии, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:16
2023-11-22T13:42
россия
александр бастрыкин
конституция рф
общество
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Следует продолжать работу над Конституцией и прописать в ней понятие государственной идеологии, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на конференции "Державинские чтения". "Я думаю, что работа над нашей Конституцией должна быть продолжена. Конечно, это должна быть неспешная работа. Но идти &lt;…&gt; по пути определения перспектив нашего развития без закрепления этих перспектив в конституции &lt;…&gt; мне кажется, это необходимо", — сказал он.По словам главы СК, требуется сформулировать государственную идеологию и цели российского общества и закрепить это в Основном законе."Просто отмахнуться, что не может быть никакой идеологии государственной, не получится", — добавил Бастрыкин.Пленарное заседание конференции "Державинские чтения" проходит в Минюсте. Его тема: "Истоки российского конституционализма как основа стабильности демократического общества: к 30-летнему юбилею принятия Конституции Российской Федерации".
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россия, александр бастрыкин, конституция рф, общество
Россия, Александр Бастрыкин, Конституция РФ, Общество
Бастрыкин призвал продолжать работу над Конституцией

Глава СК Бастрыкин призвал сформулировать и закрепить в Конституции госидеологию

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФ
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Следует продолжать работу над Конституцией и прописать в ней понятие государственной идеологии, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на конференции "Державинские чтения".
"Я думаю, что работа над нашей Конституцией должна быть продолжена. Конечно, это должна быть неспешная работа. Но идти <…> по пути определения перспектив нашего развития без закрепления этих перспектив в конституции <…> мне кажется, это необходимо", — сказал он.
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По словам главы СК, требуется сформулировать государственную идеологию и цели российского общества и закрепить это в Основном законе.
"Просто отмахнуться, что не может быть никакой идеологии государственной, не получится", — добавил Бастрыкин.
Пленарное заседание конференции "Державинские чтения" проходит в Минюсте. Его тема: "Истоки российского конституционализма как основа стабильности демократического общества: к 30-летнему юбилею принятия Конституции Российской Федерации".
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РоссияАлександр БастрыкинКонституция РФОбщество
 
 
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