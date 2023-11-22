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В Крыму отреагировали на решение о передаче скифского золота Киеву - РИА Новости, 22.11.2023
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Культура
 
15:18 22.11.2023 (обновлено: 15:23 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/kollektsiya-1911072201.html
В Крыму отреагировали на решение о передаче скифского золота Киеву
В Крыму отреагировали на решение о передаче скифского золота Киеву - РИА Новости, 22.11.2023
В Крыму отреагировали на решение о передаче скифского золота Киеву
Директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин назвал предстоящую передачу Украине коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме,... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:18
2023-11-22T15:23
культура
ситуация вокруг коллекции скифского золота
центральный музей тавриды
нидерланды
амстердам
украина
новости культуры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин назвал предстоящую передачу Украине коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме, захватом части культурного наследия Крыма. Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины в среду заявило о достижении договоренностей с нидерландским Музеем Алларда Пирсона о передаче украинской стороне коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме. Нидерландский музей отказался от взыскания стоимости за девятилетнее хранение музейных экспонатов. "В любом случае, наша позиция остается прежней. Мы имеем дело фактически с захватом части культурного наследия", - сказал Мальгин РИА Новости. По его словам, крымским музеям ничего неизвестно о договоренности между украинским минкультуры и Музеем Алларда Пирсона. "Возможно, такая договоренность имеет место. Мы не можем этот факт подтвердить или опровергнуть", - подчеркнул Мальгин. Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине. В МИД РФ назвали ангажированным решение суда в Нидерландах о передаче Киеву части наследия Крыма. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что коллекция скифского золота может оказаться в руках частных западных коллекционеров. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, коллекцию у крымских музеев просто отняли. По мнению специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, решение суда о передаче "скифского золота" Украине необоснованно и связано с антироссийской позицией Нидерландов.
https://ria.ru/20230127/kollektsii-1847300227.html
https://ria.ru/20231106/zoloto-1907686769.html
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ситуация вокруг коллекции скифского золота, центральный музей тавриды, нидерланды, амстердам, украина, новости культуры
Культура, Ситуация вокруг коллекции скифского золота, Центральный музей Тавриды, Нидерланды, Амстердам, Украина, Новости культуры
В Крыму отреагировали на решение о передаче скифского золота Киеву

В Крыму назвали передачу скифского золота Киеву захватом культурного наследия

© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин назвал предстоящую передачу Украине коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме, захватом части культурного наследия Крыма.
Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины в среду заявило о достижении договоренностей с нидерландским Музеем Алларда Пирсона о передаче украинской стороне коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме. Нидерландский музей отказался от взыскания стоимости за девятилетнее хранение музейных экспонатов.
Посетительница на выставке Крым: золото и секреты Черного моря в музее Allard Pierson Museum, Амстердам - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Дело о возвращении коллекции скифского золота из Нидерландов
27 января, 02:31
"В любом случае, наша позиция остается прежней. Мы имеем дело фактически с захватом части культурного наследия", - сказал Мальгин РИА Новости. По его словам, крымским музеям ничего неизвестно о договоренности между украинским минкультуры и Музеем Алларда Пирсона. "Возможно, такая договоренность имеет место. Мы не можем этот факт подтвердить или опровергнуть", - подчеркнул Мальгин.
Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море".
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.
В МИД РФ назвали ангажированным решение суда в Нидерландах о передаче Киеву части наследия Крыма. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что коллекция скифского золота может оказаться в руках частных западных коллекционеров. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, коллекцию у крымских музеев просто отняли. По мнению специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, решение суда о передаче "скифского золота" Украине необоснованно и связано с антироссийской позицией Нидерландов.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
В Крыму опасаются, что скифское золото "рассосется" по частным коллекциям
6 ноября, 11:03
 
КультураСитуация вокруг коллекции скифского золотаЦентральный музей ТавридыНидерландыАмстердамУкраинаНовости культуры
 
 
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