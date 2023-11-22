https://ria.ru/20231122/kollektsiya-1911072201.html

В Крыму отреагировали на решение о передаче скифского золота Киеву

В Крыму отреагировали на решение о передаче скифского золота Киеву - РИА Новости, 22.11.2023

В Крыму отреагировали на решение о передаче скифского золота Киеву

Директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин назвал предстоящую передачу Украине коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме,... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T15:18

2023-11-22T15:18

2023-11-22T15:23

культура

ситуация вокруг коллекции скифского золота

центральный музей тавриды

нидерланды

амстердам

украина

новости культуры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин назвал предстоящую передачу Украине коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме, захватом части культурного наследия Крыма. Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины в среду заявило о достижении договоренностей с нидерландским Музеем Алларда Пирсона о передаче украинской стороне коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме. Нидерландский музей отказался от взыскания стоимости за девятилетнее хранение музейных экспонатов. "В любом случае, наша позиция остается прежней. Мы имеем дело фактически с захватом части культурного наследия", - сказал Мальгин РИА Новости. По его словам, крымским музеям ничего неизвестно о договоренности между украинским минкультуры и Музеем Алларда Пирсона. "Возможно, такая договоренность имеет место. Мы не можем этот факт подтвердить или опровергнуть", - подчеркнул Мальгин. Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине. В МИД РФ назвали ангажированным решение суда в Нидерландах о передаче Киеву части наследия Крыма. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что коллекция скифского золота может оказаться в руках частных западных коллекционеров. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, коллекцию у крымских музеев просто отняли. По мнению специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, решение суда о передаче "скифского золота" Украине необоснованно и связано с антироссийской позицией Нидерландов.

https://ria.ru/20230127/kollektsii-1847300227.html

https://ria.ru/20231106/zoloto-1907686769.html

нидерланды

амстердам

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ситуация вокруг коллекции скифского золота, центральный музей тавриды, нидерланды, амстердам, украина, новости культуры