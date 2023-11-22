https://ria.ru/20231122/kndr-1910958513.html

Генсек ООН осудил запуск КНДР военного спутника

Генсек ООН осудил запуск КНДР военного спутника - РИА Новости, 22.11.2023

Генсек ООН осудил запуск КНДР военного спутника

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осуждает запуск КНДР военного спутника, это противоречит резолюциям Совбеза ООН, сообщил представитель... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T05:52

2023-11-22T05:52

2023-11-22T05:52

в мире

пхеньян

антониу гутерреш

оон

кндр (северная корея)

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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осуждает запуск КНДР военного спутника, это противоречит резолюциям Совбеза ООН, сообщил представитель генсека. Ранее южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на власти КНДР сообщало, что Пхеньян успешно запустил разведывательный спутник на новой ракете, в короткие сроки собирается запустить еще несколько. "Генеральный секретарь решительно осуждает запуск КНДР еще одного военного спутника с использованием баллистических технологий", - говорится в обнародованном заявлении. Как отмечается, любой такой запуск противоречит резолюциям Совбеза ООН. Генсек вновь призвал КНДР выполнять международные обязательства и вернуться к диалогу.

https://ria.ru/20231122/koreya-1910944354.html

пхеньян

кндр (северная корея)

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в мире, пхеньян, антониу гутерреш, оон, кндр (северная корея)