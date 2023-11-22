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Генсек ООН осудил запуск КНДР военного спутника - РИА Новости, 22.11.2023
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05:52 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/kndr-1910958513.html
Генсек ООН осудил запуск КНДР военного спутника
Генсек ООН осудил запуск КНДР военного спутника - РИА Новости, 22.11.2023
Генсек ООН осудил запуск КНДР военного спутника
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осуждает запуск КНДР военного спутника, это противоречит резолюциям Совбеза ООН, сообщил представитель... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T05:52
2023-11-22T05:52
в мире
пхеньян
антониу гутерреш
оон
кндр (северная корея)
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осуждает запуск КНДР военного спутника, это противоречит резолюциям Совбеза ООН, сообщил представитель генсека. Ранее южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на власти КНДР сообщало, что Пхеньян успешно запустил разведывательный спутник на новой ракете, в короткие сроки собирается запустить еще несколько. "Генеральный секретарь решительно осуждает запуск КНДР еще одного военного спутника с использованием баллистических технологий", - говорится в обнародованном заявлении. Как отмечается, любой такой запуск противоречит резолюциям Совбеза ООН. Генсек вновь призвал КНДР выполнять международные обязательства и вернуться к диалогу.
https://ria.ru/20231122/koreya-1910944354.html
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в мире, пхеньян, антониу гутерреш, оон, кндр (северная корея)
В мире, Пхеньян, Антониу Гутерреш, ООН, КНДР (Северная Корея)
Генсек ООН осудил запуск КНДР военного спутника

Представитель: Генсек ООН осуждает запуск КНДР военного спутника

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осуждает запуск КНДР военного спутника, это противоречит резолюциям Совбеза ООН, сообщил представитель генсека.
Ранее южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на власти КНДР сообщало, что Пхеньян успешно запустил разведывательный спутник на новой ракете, в короткие сроки собирается запустить еще несколько.
"Генеральный секретарь решительно осуждает запуск КНДР еще одного военного спутника с использованием баллистических технологий", - говорится в обнародованном заявлении.
Как отмечается, любой такой запуск противоречит резолюциям Совбеза ООН. Генсек вновь призвал КНДР выполнять международные обязательства и вернуться к диалогу.
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