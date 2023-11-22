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В Москве проведут съемки кинокомпании из Индии - РИА Новости, 22.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:17 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/kino-1910972860.html
В Москве проведут съемки кинокомпании из Индии
В Москве проведут съемки кинокомпании из Индии - РИА Новости, 22.11.2023
В Москве проведут съемки кинокомпании из Индии
Кинематографисты из Индии проведут съемки на площадках Москвы, планируется, что первые пройдут уже в следующем году, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T09:17
2023-11-22T09:17
культура
технологии
москва
индия
наталья сергунина
максим горький
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Кинематографисты из Индии проведут съемки на площадках Москвы, планируется, что первые пройдут уже в следующем году, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры. Отмечается, что представители крупных продюсерских компаний Индии посетили ключевые киноплощадки Москвы и познакомились с возможностями, которые российская столица предоставляет отечественным и зарубежным съемочным группам. "Эксперты из Индии высоко оценили возможности и оснащенность московских локаций самым современным оборудованием. Первые съемки на наших площадках они планируют провести уже в следующем году. В работе над проектами примут участие специалисты обеих стран", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину. Сообщается, что в ходе переговоров обсуждались и другие перспективные направления сотрудничества. Например, презентация отечественных фильмов и сериалов на индийских кинофестивалях. Такой формат продвижения российских картин успешно зарекомендовал себя ранее на азиатском рынке. "Сегодня в Москве создается центр производства фильмов, сериалов и телепроектов мирового уровня. В него войдут три кластера: "МЕТМАШ", кинопарк "Москино" и Киностудия имени Максима Горького. Они будут дополнять друг друга, предоставляя профессионалам тематические объекты, технологичные павильоны, оборудование, костюмы и реквизит под любые задачи и требования", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20230921/kino-1897186374.html
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технологии, москва, индия, наталья сергунина, максим горький, москино
Культура, Технологии, Москва, Индия, Наталья Сергунина, Максим Горький, Москино
В Москве проведут съемки кинокомпании из Индии

Кинематографисты из Индии проведут съемки на площадках Москвы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДорожное движение в Москве
Дорожное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дорожное движение в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Кинематографисты из Индии проведут съемки на площадках Москвы, планируется, что первые пройдут уже в следующем году, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.
Отмечается, что представители крупных продюсерских компаний Индии посетили ключевые киноплощадки Москвы и познакомились с возможностями, которые российская столица предоставляет отечественным и зарубежным съемочным группам.
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"Эксперты из Индии высоко оценили возможности и оснащенность московских локаций самым современным оборудованием. Первые съемки на наших площадках они планируют провести уже в следующем году. В работе над проектами примут участие специалисты обеих стран", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.
Сообщается, что в ходе переговоров обсуждались и другие перспективные направления сотрудничества. Например, презентация отечественных фильмов и сериалов на индийских кинофестивалях. Такой формат продвижения российских картин успешно зарекомендовал себя ранее на азиатском рынке.
"Сегодня в Москве создается центр производства фильмов, сериалов и телепроектов мирового уровня. В него войдут три кластера: "МЕТМАШ", кинопарк "Москино" и Киностудия имени Максима Горького. Они будут дополнять друг друга, предоставляя профессионалам тематические объекты, технологичные павильоны, оборудование, костюмы и реквизит под любые задачи и требования", - дополняется в сообщении.
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КультураТехнологииМоскваИндияНаталья СергунинаМаксим ГорькийМоскино
 
 
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