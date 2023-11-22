https://ria.ru/20231122/kino-1910972860.html

В Москве проведут съемки кинокомпании из Индии

В Москве проведут съемки кинокомпании из Индии - РИА Новости, 22.11.2023

В Москве проведут съемки кинокомпании из Индии

Кинематографисты из Индии проведут съемки на площадках Москвы, планируется, что первые пройдут уже в следующем году, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T09:17

2023-11-22T09:17

2023-11-22T09:17

культура

технологии

москва

индия

наталья сергунина

максим горький

москино

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Кинематографисты из Индии проведут съемки на площадках Москвы, планируется, что первые пройдут уже в следующем году, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры. Отмечается, что представители крупных продюсерских компаний Индии посетили ключевые киноплощадки Москвы и познакомились с возможностями, которые российская столица предоставляет отечественным и зарубежным съемочным группам. "Эксперты из Индии высоко оценили возможности и оснащенность московских локаций самым современным оборудованием. Первые съемки на наших площадках они планируют провести уже в следующем году. В работе над проектами примут участие специалисты обеих стран", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину. Сообщается, что в ходе переговоров обсуждались и другие перспективные направления сотрудничества. Например, презентация отечественных фильмов и сериалов на индийских кинофестивалях. Такой формат продвижения российских картин успешно зарекомендовал себя ранее на азиатском рынке. "Сегодня в Москве создается центр производства фильмов, сериалов и телепроектов мирового уровня. В него войдут три кластера: "МЕТМАШ", кинопарк "Москино" и Киностудия имени Максима Горького. Они будут дополнять друг друга, предоставляя профессионалам тематические объекты, технологичные павильоны, оборудование, костюмы и реквизит под любые задачи и требования", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20230921/kino-1897186374.html

https://ria.ru/20230824/detektivy-1891990997.html

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технологии, москва, индия, наталья сергунина, максим горький, москино