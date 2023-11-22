Фадеев оценил реакцию тиктокеров на песню Кати Лель "Мой мармеладный"
Фадеев: успех хита Лель показал, что люди не хотят отмены русской культуры
Композитор и продюсер Максим Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев, говоря об успехе хита "Мой мармеладный" в исполнении Кати Лель, заявил в Telegram-канале, что люди в мире не хотят отмены русской культуры, артистка в свою очередь сообщила, что песня вышла на третье место мирового чарта.
Трек "Мой мармеладный" Максима Фадеева, который исполнила Катя Лель, вышел в 2004 году и стал лидером российских хит-парадов. В ноябре 2023 года он стал трендом у иностранцев и "вирусным" в TikTok. Англоязычные пользователи соцсети пытаются повторить слова композиции, одеваясь в шапки-ушанки и шубы.
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"Моя песня "Мой мармеладный" - в мировом топ-5 в Spotify и в мировом топ-10 Shazam... Именно сегодня, в условиях так называемой "отмены" всего русского, песня на русском языке взлетела в мировых чартах. Я всегда говорил, что однажды благодаря нашей культуре множество сбитых с толку людей снова повернутся к России лицом. Люди не хотят отмены русской культуры, они ее любят, что и доказал успех песни "Мой мармеладный" спустя 20 лет с момента ее релиза", - написал продюсер.
Он отметил, что на сегодняшний день снято более 160 тысяч роликов под этот трек.
В свою очередь, сама Катя Лель (Екатерина Чупринина) поздравила Фадеева и сообщила, что песня находится на третьем месте мирового чарта.
"Я поздравляю моего любимого и гениального Макса Фадеева, автора этой крутой песни, и всю нашу страну с такой победой! Песня "Мой мармеладный" на русском языке сегодня стремительно ворвалась на третье место мирового чарта!", - написала Катя Лель в своем Telegram-канале.