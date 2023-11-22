Рейтинг@Mail.ru
Фадеев оценил реакцию тиктокеров на песню Кати Лель "Мой мармеладный" - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:11 22.11.2023 (обновлено: 01:35 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/khit-1910941966.html
Фадеев оценил реакцию тиктокеров на песню Кати Лель "Мой мармеладный"
Фадеев оценил реакцию тиктокеров на песню Кати Лель "Мой мармеладный" - РИА Новости, 22.11.2023
Фадеев оценил реакцию тиктокеров на песню Кати Лель "Мой мармеладный"
Продюсер Максим Фадеев, говоря об успехе хита "Мой мармеладный" в исполнении Кати Лель, заявил в Telegram-канале, что люди в мире не хотят отмены русской... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T00:11
2023-11-22T01:35
культура
россия
максим фадеев
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154993/59/1549935950_0:190:2886:1813_1920x0_80_0_0_17200c11a344276819e61347611007c0.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев, говоря об успехе хита "Мой мармеладный" в исполнении Кати Лель, заявил в Telegram-канале, что люди в мире не хотят отмены русской культуры, артистка в свою очередь сообщила, что песня вышла на третье место мирового чарта. Трек "Мой мармеладный" Максима Фадеева, который исполнила Катя Лель, вышел в 2004 году и стал лидером российских хит-парадов. В ноябре 2023 года он стал трендом у иностранцев и "вирусным" в TikTok. Англоязычные пользователи соцсети пытаются повторить слова композиции, одеваясь в шапки-ушанки и шубы. &quot;Моя песня &quot;Мой мармеладный&quot; - в мировом топ-5 в Spotify и в мировом топ-10 Shazam... Именно сегодня, в условиях так называемой &quot;отмены&quot; всего русского, песня на русском языке взлетела в мировых чартах. Я всегда говорил, что однажды благодаря нашей культуре множество сбитых с толку людей снова повернутся к России лицом. Люди не хотят отмены русской культуры, они ее любят, что и доказал успех песни &quot;Мой мармеладный&quot; спустя 20 лет с момента ее релиза&quot;, - написал продюсер.Он отметил, что на сегодняшний день снято более 160 тысяч роликов под этот трек. В свою очередь, сама Катя Лель (Екатерина Чупринина) поздравила Фадеева и сообщила, что песня находится на третьем месте мирового чарта. "Я поздравляю моего любимого и гениального Макса Фадеева, автора этой крутой песни, и всю нашу страну с такой победой! Песня "Мой мармеладный" на русском языке сегодня стремительно ворвалась на третье место мирового чарта!", - написала Катя Лель в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20231011/kultura-1902092773.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154993/59/1549935950_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_cf00bbfefdfdb5d76274be9098e3001e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, максим фадеев, культура
Культура, Россия, Максим Фадеев, Культура
Фадеев оценил реакцию тиктокеров на песню Кати Лель "Мой мармеладный"

Фадеев: успех хита Лель показал, что люди не хотят отмены русской культуры

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКомпозитор и продюсер Максим Фадеев
Композитор и продюсер Максим Фадеев - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Композитор и продюсер Максим Фадеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев, говоря об успехе хита "Мой мармеладный" в исполнении Кати Лель, заявил в Telegram-канале, что люди в мире не хотят отмены русской культуры, артистка в свою очередь сообщила, что песня вышла на третье место мирового чарта.
Трек "Мой мармеладный" Максима Фадеева, который исполнила Катя Лель, вышел в 2004 году и стал лидером российских хит-парадов. В ноябре 2023 года он стал трендом у иностранцев и "вирусным" в TikTok. Англоязычные пользователи соцсети пытаются повторить слова композиции, одеваясь в шапки-ушанки и шубы.
«

"Моя песня "Мой мармеладный" - в мировом топ-5 в Spotify и в мировом топ-10 Shazam... Именно сегодня, в условиях так называемой "отмены" всего русского, песня на русском языке взлетела в мировых чартах. Я всегда говорил, что однажды благодаря нашей культуре множество сбитых с толку людей снова повернутся к России лицом. Люди не хотят отмены русской культуры, они ее любят, что и доказал успех песни "Мой мармеладный" спустя 20 лет с момента ее релиза", - написал продюсер.

Он отметил, что на сегодняшний день снято более 160 тысяч роликов под этот трек.
В свою очередь, сама Катя Лель (Екатерина Чупринина) поздравила Фадеева и сообщила, что песня находится на третьем месте мирового чарта.
"Я поздравляю моего любимого и гениального Макса Фадеева, автора этой крутой песни, и всю нашу страну с такой победой! Песня "Мой мармеладный" на русском языке сегодня стремительно ворвалась на третье место мирового чарта!", - написала Катя Лель в своем Telegram-канале.
Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Отменить русскую культуру не получилось, заявили в Россотрудничестве
11 октября, 17:54
 
КультураРоссияМаксим ФадеевКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала