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В Харькове переименовали железнодорожную станцию из-за российского топонима
В Харькове переименовали железнодорожную станцию из-за российского топонима - РИА Новости, 22.11.2023
В Харькове переименовали железнодорожную станцию из-за российского топонима
Горсовет Харькова, одного из крупнейших городов Украины, переименовал железнодорожную станцию Харьков-Балашовский из-за упоминания в названии одного из районов... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T17:45
2023-11-22T17:45
2023-11-22T17:45
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Горсовет Харькова, одного из крупнейших городов Украины, переименовал железнодорожную станцию Харьков-Балашовский из-за упоминания в названии одного из районов Саратовской области России. "Железнодорожную станцию "Харьков-Балашовский" переименовали сегодня, 22 ноября, решением внеочередной сессии Харьковского городского совета. Отныне станция будет носить название "Харьков-Слободской", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале горсовета. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Харькове переименовали железнодорожную станцию из-за российского топонима
Железнодорожную станцию Харьков-Балашовский переименовали в Харьков-Слободской