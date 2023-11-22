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В Харькове переименовали железнодорожную станцию из-за российского топонима - РИА Новости, 22.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:45 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/kharkov-1911129447.html
В Харькове переименовали железнодорожную станцию из-за российского топонима
В Харькове переименовали железнодорожную станцию из-за российского топонима - РИА Новости, 22.11.2023
В Харькове переименовали железнодорожную станцию из-за российского топонима
Горсовет Харькова, одного из крупнейших городов Украины, переименовал железнодорожную станцию Харьков-Балашовский из-за упоминания в названии одного из районов... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T17:45
2023-11-22T17:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьков
харьковский городской совет
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Горсовет Харькова, одного из крупнейших городов Украины, переименовал железнодорожную станцию Харьков-Балашовский из-за упоминания в названии одного из районов Саратовской области России. "Железнодорожную станцию "Харьков-Балашовский" переименовали сегодня, 22 ноября, решением внеочередной сессии Харьковского городского совета. Отныне станция будет носить название "Харьков-Слободской", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале горсовета. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, украина, харьков, харьковский городской совет, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков, Харьковский городской совет, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Харькове переименовали железнодорожную станцию из-за российского топонима

Железнодорожную станцию Харьков-Балашовский переименовали в Харьков-Слободской

© Depositphotos.com / ValirinПлощадь Конституции в Харькове
Площадь Конституции в Харькове - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Depositphotos.com / Valirin
Площадь Конституции в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Горсовет Харькова, одного из крупнейших городов Украины, переименовал железнодорожную станцию Харьков-Балашовский из-за упоминания в названии одного из районов Саратовской области России.
"Железнодорожную станцию "Харьков-Балашовский" переименовали сегодня, 22 ноября, решением внеочередной сессии Харьковского городского совета. Отныне станция будет носить название "Харьков-Слободской", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале горсовета.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковХарьковский городской советСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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