https://ria.ru/20231122/kharkov-1911129447.html

В Харькове переименовали железнодорожную станцию из-за российского топонима

В Харькове переименовали железнодорожную станцию из-за российского топонима - РИА Новости, 22.11.2023

В Харькове переименовали железнодорожную станцию из-за российского топонима

Горсовет Харькова, одного из крупнейших городов Украины, переименовал железнодорожную станцию Харьков-Балашовский из-за упоминания в названии одного из районов... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T17:45

2023-11-22T17:45

2023-11-22T17:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

харьков

харьковский городской совет

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150814/80/1508148073_0:304:3001:1992_1920x0_80_0_0_eeaf381c0d1a6b1dcb3b2795be3a8699.jpg

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Горсовет Харькова, одного из крупнейших городов Украины, переименовал железнодорожную станцию Харьков-Балашовский из-за упоминания в названии одного из районов Саратовской области России. "Железнодорожную станцию "Харьков-Балашовский" переименовали сегодня, 22 ноября, решением внеочередной сессии Харьковского городского совета. Отныне станция будет носить название "Харьков-Слободской", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале горсовета. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20231031/kherson-1906558138.html

украина

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, харьков, харьковский городской совет, ситуация в днр и лнр