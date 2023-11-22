https://ria.ru/20231122/khamas-1911116519.html

Перемирие. Израиль и ХАМАС объявили о первой масштабной договоренности

Перемирие. Израиль и ХАМАС объявили о первой масштабной договоренности - РИА Новости, 22.11.2023

Перемирие. Израиль и ХАМАС объявили о первой масштабной договоренности

Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T17:02

2023-11-22T17:02

2023-11-22T17:05

в мире

израиль

джо байден

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910752313_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_be3a359bc617130765a64ee1c3546a60.jpg

ТУНИС, 22 ноя - РИА Новости. Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Ожидается, что гуманитарная пауза начнется в четверг утром. Объявление о долгожданной сделке Израильский кабмин в среду рано утром объявил об одобрении сделки с ХАМАС об освобождении пленных и паузе в боях в секторе Газа. В рамках сделки с палестинским движением будут освобождены 50 заложников в течение четырех дней, первыми отпустят женщин и детей. Отмечалось, что имена палестинских заключенных, подлежащих освобождению, будут опубликованы в течение 24 часов, чтобы израильтяне могли обжаловать это решение. Несколькими минутами позже о заключении четырехдневного перемирия с Израилем в секторе Газа объявил ХАМАС. Согласно заявлению движения в рамках сделки будут освобождены 50 израильских заложников (женщины и дети) взамен на 150 палестинских заключенных (женщины и дети до 19 лет). Договоренность предусматривает доставку сотен грузовиков гуманитарной, медицинской и топливной помощи во все без исключения районы сектора Газа на севере и юге. Кроме того, движение указало, что ХАМАС удалось договориться с Израилем о "полной приостановке полетов его авиации в южной части страны на четыре дня, а в северной части - о приостановке полетов на шесть часов, с 10.00 до 16.00". При этом ХАМАС пригрозил, что его "батальоны останутся в полной боеготовности для защиты палестинского народа и сопротивления оккупации, несмотря на договоренность о временном перемирии с Израилем". МИД Катара, являющийся одним из основных наряду с Египтом посредников при достижении сделки, также объявил о достижении соглашения о четырехдневной гуманитарной паузе в секторе Газа. О времени ее начала отметили во внешнеполитическом ведомстве заявят в течение следующих 24 часов. Президент США Джо Байден заявил, что вместе с лидерами Египта, Катара и Израиля будет работать над обеспечением полной реализации сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении пленных. В Москве заявили, что приветствуют достижение соглашения между Израилем и ХАМАС о 4-дневной гуманитарной паузе. Глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим заявил РИА Новости, что две захваченные палестинским движением на юге Израиля 7 октября россиянки подлежат освобождению сразу после вступления в действие режима о прекращении огня, но пока неизвестно, попадут ли они в число первых освобождаемых заложников. Сделка может состоять из нескольких этапов и длиться 10 дней Согласно позже распространенному документу израильского кабмина, сделка Израиля с ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа и прекращению огня имеет временное ограничение в 10 дней и состоит из нескольких этапов. Первый этап соглашения предусматривает прекращение огня в течение четырех дней, в рамках которого Израиль ожидает освобождения 50 заложников. В документе отмечено, что сделка предусматривает освобождение "10 заложников в день". На первом этапе Израиль обязуется освободить 150 палестинских заключенных, как только 50 заложников будут возвращены в Израиль. На втором этапе Израиль освободит еще "до" 150 палестинских заключенных, если будет дополнительно освобождено "до" 50 заложников из сектора Газа. "За каждое освобождение группы из 10 заложников будет предусмотрено прекращение огня продолжительностью 24 часа", - говорится в документе. Замглавы политбюро ХАМАС Абу Марзук заявил катарскому телеканалу al Jazeera, что гуманитарная пауза в секторе Газа начнется в четверг в 10.00 часов утра (11.00 мск). По его словам, большинство из 50 находящихся у ХАМАС заложников, которых будут освобождены в ближайшие дни, являются гражданами иностранных государств.

https://ria.ru/20231122/gaza-1911106983.html

https://ria.ru/20231122/dogovorennosti-1911073805.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году