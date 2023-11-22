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СМИ сообщили дату начала прекращения огня между ХАМАС и Израилем - РИА Новости, 22.11.2023
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12:37 22.11.2023 (обновлено: 12:53 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/khamas-1911023869.html
СМИ сообщили дату начала прекращения огня между ХАМАС и Израилем
СМИ сообщили дату начала прекращения огня между ХАМАС и Израилем - РИА Новости, 22.11.2023
СМИ сообщили дату начала прекращения огня между ХАМАС и Израилем
Прекращение огня по соглашению между Израилем и палестинским движением ХАМАС, как ожидается, может начаться в четверг в 6.30 (7.30 мск), сообщил журналист... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:37
2023-11-22T12:53
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Прекращение огня по соглашению между Израилем и палестинским движением ХАМАС, как ожидается, может начаться в четверг в 6.30 (7.30 мск), сообщил журналист израильского телеканала i24."Следует ожидать, что прекращение огня начнется завтра утром в районе 6.30 (7.30 мск)", - заявил ведущий телеканала Гай Азриэль в эфире программы, фрагмент из которой опубликован на странице i24 в соцсети X.Он отметил, что, согласно имеющимся данным, ХАМАС в среду вечером передаст Израилю предварительный список из 10 пленных, если он будет согласован, израильская сторона передаст палестинскому движению список заключенных, которых они будут готовы освободить взамен.Ранее палестинское движение ХАМАС объявило о договоренности с Израилем об установлении в секторе Газа четырехдневной гуманитарной паузы с прекращением всех военных действий и освобождении 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных. Израильский телеканал i24 сообщил, что палестинское движение ХАМАС, как ожидается, будет отпускать в день по 12 человек, женщины и дети сначала будут переданы Красному Кресту. МККК уже участвовал в освобождении четырех заложников в Газе.
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РИА Новости
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ сообщили дату начала прекращения огня между ХАМАС и Израилем

i24: прекращение огня между Израилем и ХАМАС может начаться в четверг в 7.30 мск

© AP Photo / Yousef MasoudПалестинские бойцы
Палестинские бойцы - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Yousef Masoud
Палестинские бойцы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Прекращение огня по соглашению между Израилем и палестинским движением ХАМАС, как ожидается, может начаться в четверг в 6.30 (7.30 мск), сообщил журналист израильского телеканала i24.
"Следует ожидать, что прекращение огня начнется завтра утром в районе 6.30 (7.30 мск)", - заявил ведущий телеканала Гай Азриэль в эфире программы, фрагмент из которой опубликован на странице i24 в соцсети X.
Он отметил, что, согласно имеющимся данным, ХАМАС в среду вечером передаст Израилю предварительный список из 10 пленных, если он будет согласован, израильская сторона передаст палестинскому движению список заключенных, которых они будут готовы освободить взамен.
Ранее палестинское движение ХАМАС объявило о договоренности с Израилем об установлении в секторе Газа четырехдневной гуманитарной паузы с прекращением всех военных действий и освобождении 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных. Израильский телеканал i24 сообщил, что палестинское движение ХАМАС, как ожидается, будет отпускать в день по 12 человек, женщины и дети сначала будут переданы Красному Кресту. МККК уже участвовал в освобождении четырех заложников в Газе.
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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