https://ria.ru/20231122/khamas-1911023869.html
СМИ сообщили дату начала прекращения огня между ХАМАС и Израилем
СМИ сообщили дату начала прекращения огня между ХАМАС и Израилем - РИА Новости, 22.11.2023
СМИ сообщили дату начала прекращения огня между ХАМАС и Израилем
Прекращение огня по соглашению между Израилем и палестинским движением ХАМАС, как ожидается, может начаться в четверг в 6.30 (7.30 мск), сообщил журналист... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:37
2023-11-22T12:37
2023-11-22T12:53
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хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Прекращение огня по соглашению между Израилем и палестинским движением ХАМАС, как ожидается, может начаться в четверг в 6.30 (7.30 мск), сообщил журналист израильского телеканала i24."Следует ожидать, что прекращение огня начнется завтра утром в районе 6.30 (7.30 мск)", - заявил ведущий телеканала Гай Азриэль в эфире программы, фрагмент из которой опубликован на странице i24 в соцсети X.Он отметил, что, согласно имеющимся данным, ХАМАС в среду вечером передаст Израилю предварительный список из 10 пленных, если он будет согласован, израильская сторона передаст палестинскому движению список заключенных, которых они будут готовы освободить взамен.Ранее палестинское движение ХАМАС объявило о договоренности с Израилем об установлении в секторе Газа четырехдневной гуманитарной паузы с прекращением всех военных действий и освобождении 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных. Израильский телеканал i24 сообщил, что палестинское движение ХАМАС, как ожидается, будет отпускать в день по 12 человек, женщины и дети сначала будут переданы Красному Кресту. МККК уже участвовал в освобождении четырех заложников в Газе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ сообщили дату начала прекращения огня между ХАМАС и Израилем
i24: прекращение огня между Израилем и ХАМАС может начаться в четверг в 7.30 мск