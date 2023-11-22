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СМИ сообщили дату начала прекращения огня между ХАМАС и Израилем

СМИ сообщили дату начала прекращения огня между ХАМАС и Израилем - РИА Новости, 22.11.2023

СМИ сообщили дату начала прекращения огня между ХАМАС и Израилем

Прекращение огня по соглашению между Израилем и палестинским движением ХАМАС, как ожидается, может начаться в четверг в 6.30 (7.30 мск), сообщил журналист... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T12:37

2023-11-22T12:37

2023-11-22T12:53

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израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Прекращение огня по соглашению между Израилем и палестинским движением ХАМАС, как ожидается, может начаться в четверг в 6.30 (7.30 мск), сообщил журналист израильского телеканала i24."Следует ожидать, что прекращение огня начнется завтра утром в районе 6.30 (7.30 мск)", - заявил ведущий телеканала Гай Азриэль в эфире программы, фрагмент из которой опубликован на странице i24 в соцсети X.Он отметил, что, согласно имеющимся данным, ХАМАС в среду вечером передаст Израилю предварительный список из 10 пленных, если он будет согласован, израильская сторона передаст палестинскому движению список заключенных, которых они будут готовы освободить взамен.Ранее палестинское движение ХАМАС объявило о договоренности с Израилем об установлении в секторе Газа четырехдневной гуманитарной паузы с прекращением всех военных действий и освобождении 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных. Израильский телеканал i24 сообщил, что палестинское движение ХАМАС, как ожидается, будет отпускать в день по 12 человек, женщины и дети сначала будут переданы Красному Кресту. МККК уже участвовал в освобождении четырех заложников в Газе.

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году