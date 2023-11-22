https://ria.ru/20231122/khamas-1911005383.html

В Израиле рассказали подробности сделки с ХАМАС

В Израиле рассказали подробности сделки с ХАМАС - РИА Новости, 22.11.2023

В Израиле рассказали подробности сделки с ХАМАС

Сделка Израиля с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа и прекращению огня состоит из нескольких этапов и имеет ограничение по... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T11:34

2023-11-22T11:34

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Сделка Израиля с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа и прекращению огня состоит из нескольких этапов и имеет ограничение по времени, следует из документа израильского правительства."За каждое освобождение группы из 10 заложников будет предусмотрено прекращение огня продолжительностью 24 часа", — уточняется там.Так, соглашение будет считаться действующим с момента освобождения первой группы заложников и будет ограничено максимум десятью днями прекращения огня.Первый этап предусматривает перемирие на четыре дня. Предполагается, что на начальной стадии Израиль освободит 150 палестинских заключенных, как только ХАМАС вернет еврейскому государству 50 заложников. На втором этапе предусмотрен обмен по той же формуле, но с приставкой "до", поэтому в процессе итоговое число освобожденных может отличаться от заявленного.Ранее ХАМАС объявил о договоренности с Израилем об установлении в секторе Газа четырехдневной гуманитарной паузы с прекращением всех военных действий. Соглашение также предусматривает доставку сотен грузовиков с провизией, медикаментами и топливом во все районы анклава. В роли посредников выступили Катар и Египет.

https://ria.ru/20231120/operatsiya-1910621481.html

https://ria.ru/20231122/pauza-1910965493.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году