https://ria.ru/20231122/khamas-1911005383.html
В Израиле рассказали подробности сделки с ХАМАС
В Израиле рассказали подробности сделки с ХАМАС - РИА Новости, 22.11.2023
В Израиле рассказали подробности сделки с ХАМАС
Сделка Израиля с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа и прекращению огня состоит из нескольких этапов и имеет ограничение по... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:34
2023-11-22T11:34
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Сделка Израиля с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа и прекращению огня состоит из нескольких этапов и имеет ограничение по времени, следует из документа израильского правительства."За каждое освобождение группы из 10 заложников будет предусмотрено прекращение огня продолжительностью 24 часа", — уточняется там.Так, соглашение будет считаться действующим с момента освобождения первой группы заложников и будет ограничено максимум десятью днями прекращения огня.Первый этап предусматривает перемирие на четыре дня. Предполагается, что на начальной стадии Израиль освободит 150 палестинских заключенных, как только ХАМАС вернет еврейскому государству 50 заложников. На втором этапе предусмотрен обмен по той же формуле, но с приставкой "до", поэтому в процессе итоговое число освобожденных может отличаться от заявленного.Ранее ХАМАС объявил о договоренности с Израилем об установлении в секторе Газа четырехдневной гуманитарной паузы с прекращением всех военных действий. Соглашение также предусматривает доставку сотен грузовиков с провизией, медикаментами и топливом во все районы анклава. В роли посредников выступили Катар и Египет.
https://ria.ru/20231120/operatsiya-1910621481.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле рассказали подробности сделки с ХАМАС
Сделка ХАМАС и Израиля по освобождению заложников ограничена десятью днями
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Сделка Израиля с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа и прекращению огня состоит из нескольких этапов и имеет ограничение по времени, следует из документа израильского правительства.
"За каждое освобождение группы из 10 заложников будет предусмотрено прекращение огня продолжительностью 24 часа", — уточняется там.
Израиль заявил, что продолжит операцию в Газе после освобождения заложников
Так, соглашение будет считаться действующим с момента освобождения первой группы заложников и будет ограничено максимум десятью днями прекращения огня.
Первый этап предусматривает перемирие на четыре дня. Предполагается, что на начальной стадии Израиль освободит 150 палестинских заключенных, как только ХАМАС вернет еврейскому государству 50 заложников.
На втором этапе предусмотрен обмен по той же формуле, но с приставкой "до", поэтому в процессе итоговое число освобожденных может отличаться от заявленного.
МИД: решение о гумпаузе между Израилем и ХАМАС дает надежду на деэскалацию
Ранее ХАМАС объявил о договоренности с Израилем об установлении в секторе Газа четырехдневной гуманитарной паузы с прекращением всех военных действий. Соглашение также предусматривает доставку сотен грузовиков с провизией, медикаментами и топливом во все районы анклава.
В роли посредников выступили Катар и Египет.