https://ria.ru/20231122/khalid_dzhamali-1910929490.html

Мухаммад Халид Джамали: Пакистан и Россия обсуждают детали нефтеконтракта

Мухаммад Халид Джамали: Пакистан и Россия обсуждают детали нефтеконтракта - РИА Новости, 22.11.2023

Мухаммад Халид Джамали: Пакистан и Россия обсуждают детали нефтеконтракта

Пакистан и Россия в настоящий момент обсуждают технические детали долгосрочного контракта на поставку российской нефти, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T09:00

2023-11-22T09:00

2023-11-22T09:00

интервью

россия

пакистан

нефть

технологии

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Пакистан и Россия в настоящий момент обсуждают технические детали долгосрочного контракта на поставку российской нефти, заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали. В своем первом интервью после назначения на пост в октябре текущего года высокопоставленный дипломат также рассказал о том, как идут переговоры о строительстве газопровода "Пакистанский поток" и оценил вероятность совместного пакистано-российского производства фильмов и сериалов.— Какого уровня достиг двусторонний товарооборот между Пакистаном и Россией в текущем году?— Во-первых, хочу сказать, что отношения между Пакистаном и Россией развиваются в позитивном направлении и это большая честь для меня работать в Москве в настоящее время. Я настроен продолжить ту работу, которую сделали мои предшественники и концентрироваться на развитии торговли и экономического взаимодействия. Наши страны могут многое предложить друг другу, но нужно сделать еще немного, чтобы бизнес-круги узнали о тех возможностях, которые существуют.Нам нужно добавить экономического наполнения нашим отношениям. На политическом уровне мы удовлетворены тем уровнем сотрудничества, который был достигнут нашими странами и надеемся, что оно будет продолжено. Но в экономическом плане мы должны улучшить торговые показатели с Россией. Многое уже было сделано, но предстоит сделать еще немало.Что касается двусторонней торговли, то в этом году она достигла отметки в 733,8 миллионов долларов США по сравнению с 388,5 миллионами долларов США в прошлом году, рост составил 88,9%. Экспорт из Пакистана достиг 88,5 миллионов долларов США, в то время как российский импорт в Пакистан достиг 645,2 миллионов долларов США, увеличившись на 154% по сравнению с прошлым годом. Импорт из России – это в основном поставки пшеницы (550,1 миллионов долларов США) и сырой нефти (20 миллионов долларов США). Сейчас мы ищем возможности увеличить пакистанский экспорт в Россию. Но я считаю, что энергетическое сотрудничество – это один из секторов, где мы должны улучшить торговлю. У Пакистана есть большая потребность в энергии.— Говоря об энергетическом сотрудничестве, на каком этапе сейчас находятся переговоры о заключении долгосрочного контракта на поставки нефти из России? Есть ли какие-то нерешаемые вопросы?— Пакистан и Россия активно вовлечены в переговоры по сотрудничеству в сфере энергетики. Первая пилотная партия сырой нефти прибыла в Пакистан в июне. Кстати, хочу сказать, что частные компании активно взаимодействуют со своими партнерами в России, покупают нефть. И вскоре в Пакистан будет доставлена уже третья партия нефти, которая сейчас находится в пути. Кроме того, в настоящий момент идут переговоры по долгосрочному контракту на поставки нефти из России, как на правительственном уровне, так и на уровне частных компаний. Я не думаю, что в переговорах о долгосрочном контракте есть какие-то сложности, сейчас идет обсуждение технических деталей, включая вопрос оплаты, объема закупок и прочего.— Министр энергетики Пакистана ранее не исключал, что Пакистан и Россия могут использовать в качестве оплаты за поставки энергоносителей любые другие валюты, а не доллар. Эта идея по-прежнему обсуждается и о каких валютах может идти речь?— Да, в настоящий момент мы рассматриваем все опции. Исторически, кстати, у нас раньше была и торговля по бартеру. Поэтому вопрос оплаты будет обязательно решен, сейчас все опции на столе.— Планирует ли Пакистан закупки газа в России?— Пакистан в настоящий момент не закупает газ в России, но мы надеемся, что будем получать его. Технические специалисты с обеих сторон в настоящий момент обсуждают и этот вопрос.— Когда Пакистан и Россия могут подписать контракт на строительство газопровода "Пакистанский поток"? Насколько велики шансы, что договоренность будет достигнута до конца текущего года?— Обе стороны привержены этому проекту. Пакистан и Россия уже подписали меморандум о строительстве "Пакистанского потока". Как и другие проекты в энергетической сфере, в настоящий момент продолжаются переговоры с тем, чтобы определить рамки реализации этого проекта. Было бы преждевременно сейчас говорить о том, когда начнется его имплементация. Но я надеюсь, что это произойдет очень скоро, потому что, на мой взгляд, это очень важный проект, который привнесет многое в наши отношения с Россией. Сейчас идут переговоры о технических параметрах.— Пакистан в этом году получил первую поставку зерна из России, планирует ли Исламабад продолжать закупки российского зерна?— Пакистан импортирует различные вида зерна. И это не первая поставка из России. Пакистан регулярно закупает в России нут. Кроме того, в этом году Пакистан также закупил в России солидный объем пшеницы, около 800 тысяч тонн. И эти поставки будут продолжены в будущем по мере необходимости.— Есть ли перспективы начала поставок изделий из пакистанского кашемира в Россию?— Могу сказать, что Пакистан не является крупным экспортером изделий из кашемира в мире. Нельзя исключать, что такие поставки в Россию когда-то будут, но сейчас Пакистан поставляет в Россию другие виды текстиля, в том числе джинсовых изделий, ведь текстильная промышленность в Пакистане достаточно развита. Также мы экспортируем в Россию кожаные изделия, рис, манго и совсем скоро, к декабрю, по традиции, на прилавках появятся пакистанские мандарины, как раз к сезону.— Насколько велика вероятность производства совместного пакистано-российского фильма или сериала? Обсуждается ли сейчас этот вопрос?— Это очень хорошая идея, я был бы рад такому проекту, если у нас будет больше деталей, мы сможем проработать этот вопрос. Я, кстати, также был приятно удивлен и рад тому факту, что пакистанские фильмы и сериалы пользуются успехом в России, что их дублируют на русский язык. Я считаю, что у народов наших стран есть много общего, поэтому проблемы, которые затрагиваются в сериалах, близки российской аудитории. Я надеюсь, что мы сможем работать над популяризацией пакистанских фильмов в России.Также я знаю, что в России очень сильная школа анимационных фильмов и мультипликации. Поэтому мы приглашаем российские компании, которые работают в этой сфере, изучить пакистанский рынок и, возможно, это знакомство выльется в плодотворное сотрудничество. Может быть, даже стоит подумать о переводе российских мультфильмов на урду, чтобы показывать их Пакистане. Это одна из возможностей, которая позволит ближе познакомиться нашим народам.

https://radiosputnik.ru/20230926/1898745055.html

https://ria.ru/20230130/neft-1848414518.html

https://ria.ru/20230120/neft-1846177991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, россия, пакистан, нефть, технологии