https://ria.ru/20231122/kazaki-1911044549.html

Путин сменил атамана Всероссийского казачьего общества

Путин сменил атамана Всероссийского казачьего общества - РИА Новости, 22.11.2023

Путин сменил атамана Всероссийского казачьего общества

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Кузнецова новым атаманом Всероссийского казачьего общества, следует из документа на сайте... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T13:57

2023-11-22T13:57

2023-11-22T17:45

николай долуда

россия

владимир путин

политика

российское казачество

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Кузнецова новым атаманом Всероссийского казачьего общества, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Кузнецова Виталия Владимировича атаманом Всероссийского казачьего общества", — говорится в тексте.Другим указом глава государства освободил от этой должности Николая Долуду.Кузнецов родился 19 мая 1980 года в городе Сумгаите (Азербайджан). Казачий генерал, ветеран боевых действий, он имеет множество наград различных силовых ведомств.

https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909271392.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

николай долуда, россия, владимир путин, политика, российское казачество