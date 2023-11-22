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Путин сменил атамана Всероссийского казачьего общества - РИА Новости, 22.11.2023
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13:57 22.11.2023 (обновлено: 17:45 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/kazaki-1911044549.html
Путин сменил атамана Всероссийского казачьего общества
Путин сменил атамана Всероссийского казачьего общества - РИА Новости, 22.11.2023
Путин сменил атамана Всероссийского казачьего общества
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Кузнецова новым атаманом Всероссийского казачьего общества, следует из документа на сайте... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:57
2023-11-22T17:45
николай долуда
россия
владимир путин
политика
российское казачество
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Кузнецова новым атаманом Всероссийского казачьего общества, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Кузнецова Виталия Владимировича атаманом Всероссийского казачьего общества", — говорится в тексте.Другим указом глава государства освободил от этой должности Николая Долуду.Кузнецов родился 19 мая 1980 года в городе Сумгаите (Азербайджан). Казачий генерал, ветеран боевых действий, он имеет множество наград различных силовых ведомств.
https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909271392.html
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николай долуда, россия, владимир путин, политика, российское казачество
Николай Долуда, Россия, Владимир Путин, Политика, Российское казачество
Путин сменил атамана Всероссийского казачьего общества

Путин назначил Виталия Кузнецова атаманом Всероссийского казачьего общества

© Фото : Терское войсковое казачье обществоКазачий генерал Виталий Кузнецов
Казачий генерал Виталий Кузнецов - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : Терское войсковое казачье общество
Казачий генерал Виталий Кузнецов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Кузнецова новым атаманом Всероссийского казачьего общества, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Кузнецова Виталия Владимировича атаманом Всероссийского казачьего общества", — говорится в тексте.
Другим указом глава государства освободил от этой должности Николая Долуду.
Кузнецов родился 19 мая 1980 года в городе Сумгаите (Азербайджан). Казачий генерал, ветеран боевых действий, он имеет множество наград различных силовых ведомств.
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