https://ria.ru/20231122/kazaki-1911044549.html
Путин сменил атамана Всероссийского казачьего общества
Путин сменил атамана Всероссийского казачьего общества - РИА Новости, 22.11.2023
Путин сменил атамана Всероссийского казачьего общества
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Кузнецова новым атаманом Всероссийского казачьего общества, следует из документа на сайте... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:57
2023-11-22T13:57
2023-11-22T17:45
николай долуда
россия
владимир путин
политика
российское казачество
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Кузнецова новым атаманом Всероссийского казачьего общества, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Кузнецова Виталия Владимировича атаманом Всероссийского казачьего общества", — говорится в тексте.Другим указом глава государства освободил от этой должности Николая Долуду.Кузнецов родился 19 мая 1980 года в городе Сумгаите (Азербайджан). Казачий генерал, ветеран боевых действий, он имеет множество наград различных силовых ведомств.
https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909271392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай долуда, россия, владимир путин, политика, российское казачество
Николай Долуда, Россия, Владимир Путин, Политика, Российское казачество
Путин сменил атамана Всероссийского казачьего общества
Путин назначил Виталия Кузнецова атаманом Всероссийского казачьего общества