https://ria.ru/20231122/kanada-1910947355.html

Канада планирует усилить военное присутствие в Европе

Канада планирует усилить военное присутствие в Европе - РИА Новости, 22.11.2023

Канада планирует усилить военное присутствие в Европе

Канада планирует потратить 2 миллиарда 625 миллионов канадских долларов ($1,9 миллиарда долларов США) на увеличение военного присутствия в Европе, включая... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T01:07

2023-11-22T01:07

2023-11-22T01:07

в мире

сша

канада

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149316/84/1493168469_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_5671fee3a8df3dd36f82f81bd8d9e174.jpg

ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Канада планирует потратить 2 миллиарда 625 миллионов канадских долларов ($1,9 миллиарда долларов США) на увеличение военного присутствия в Европе, включая Латвию, в 2023-2029 годах, следует из опубликованного проекта бюджета страны. Согласно указанным в документе табличным значениям, в 2023-2024 финансовом году на на эти цели заложено 417 миллионов канадских долларов (304,4 миллиона долларов США), в 2024-2025-м - 802 миллиона канадских долларов (585,4 миллиона долларов США), а в 2025-2026-м - 872 миллиона (636,4 миллиона). Затем ежегодного в течение трех лет Канада рассчитывает тратить на усиление военного присутствия в Центральной и Восточной Европе, включая Латвию, по 178 миллионов канадских долларов (129,9 миллиона долларов США).

https://ria.ru/20231122/kanada-1910943949.html

сша

канада

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, канада, европа