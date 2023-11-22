https://ria.ru/20231122/kanada-1910947355.html
Канада планирует усилить военное присутствие в Европе
Канада планирует усилить военное присутствие в Европе - РИА Новости, 22.11.2023
Канада планирует усилить военное присутствие в Европе
Канада планирует потратить 2 миллиарда 625 миллионов канадских долларов ($1,9 миллиарда долларов США) на увеличение военного присутствия в Европе, включая... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T01:07
2023-11-22T01:07
2023-11-22T01:07
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Канада планирует потратить 2 миллиарда 625 миллионов канадских долларов ($1,9 миллиарда долларов США) на увеличение военного присутствия в Европе, включая Латвию, в 2023-2029 годах, следует из опубликованного проекта бюджета страны. Согласно указанным в документе табличным значениям, в 2023-2024 финансовом году на на эти цели заложено 417 миллионов канадских долларов (304,4 миллиона долларов США), в 2024-2025-м - 802 миллиона канадских долларов (585,4 миллиона долларов США), а в 2025-2026-м - 872 миллиона (636,4 миллиона). Затем ежегодного в течение трех лет Канада рассчитывает тратить на усиление военного присутствия в Центральной и Восточной Европе, включая Латвию, по 178 миллионов канадских долларов (129,9 миллиона долларов США).
https://ria.ru/20231122/kanada-1910943949.html
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в мире, сша, канада, европа
В мире, США, Канада, Европа
Канада планирует усилить военное присутствие в Европе
Канада потратит 1,9 млрд долларов на усиление военного присутствия в Европе
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Канада планирует потратить 2 миллиарда 625 миллионов канадских долларов ($1,9 миллиарда долларов США) на увеличение военного присутствия в Европе, включая Латвию, в 2023-2029 годах, следует из опубликованного проекта бюджета страны.
Согласно указанным в документе табличным значениям, в 2023-2024 финансовом году на на эти цели заложено 417 миллионов канадских долларов (304,4 миллиона долларов США), в 2024-2025-м - 802 миллиона канадских долларов (585,4 миллиона долларов США), а в 2025-2026-м - 872 миллиона (636,4 миллиона).
Канада планирует направить Киеву менее миллиарда долларов
Затем ежегодного в течение трех лет Канада рассчитывает тратить на усиление военного присутствия в Центральной и Восточной Европе
, включая Латвию, по 178 миллионов канадских долларов (129,9 миллиона долларов США).