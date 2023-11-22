Рейтинг@Mail.ru
Канада планирует направить Киеву менее миллиарда долларов - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:44 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/kanada-1910943949.html
Канада планирует направить Киеву менее миллиарда долларов
Канада планирует направить Киеву менее миллиарда долларов - РИА Новости, 22.11.2023
Канада планирует направить Киеву менее миллиарда долларов
Канада планирует направить на военную помощь Украине в 2023-2026 годах 1 миллиард 331 миллион канадских долларов (971,5 миллиарда долларов США), следует из... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T00:44
2023-11-22T00:44
в мире
украина
сша
россия
канада
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Канада планирует направить на военную помощь Украине в 2023-2026 годах 1 миллиард 331 миллион канадских долларов (971,5 миллиарда долларов США), следует из опубликованного проекта бюджета страны. Согласно указанным в документе табличным значениям, в 2023-2024 финансовом году на военную помощь Киеву планируется выделить 816 миллионов долларов (595,6 миллиона долларов США), в 2024-2025 финансовом году - 318 миллионов долларов (232,1 миллиона долларов США), а в 2025-2026 фингоду - 197 миллионов долларов (143,8 миллиона долларов США). При этом, начиная с 2026-2027 финансового года, средства на военную помощь Украине не предусмотрены. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231121/pomosch-1910920534.html
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910709073.html
украина
сша
россия
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_62abf81dc58d6f4d3b413d3b78965006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, канада, нато
В мире, Украина, США, Россия, Канада, НАТО
Канада планирует направить Киеву менее миллиарда долларов

Канада планирует направить на помощь Киеву менее миллиарда долларов до 2026 года

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Канада планирует направить на военную помощь Украине в 2023-2026 годах 1 миллиард 331 миллион канадских долларов (971,5 миллиарда долларов США), следует из опубликованного проекта бюджета страны.
Согласно указанным в документе табличным значениям, в 2023-2024 финансовом году на военную помощь Киеву планируется выделить 816 миллионов долларов (595,6 миллиона долларов США), в 2024-2025 финансовом году - 318 миллионов долларов (232,1 миллиона долларов США), а в 2025-2026 фингоду - 197 миллионов долларов (143,8 миллиона долларов США).
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Глава МИД Словакии объяснил прекращение помощи Украине
Вчера, 21:02
При этом, начиная с 2026-2027 финансового года, средства на военную помощь Украине не предусмотрены.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
"На грани коллапса": Антонов отреагировал на новый пакет помощи США Украине
Вчера, 03:43
 
В миреУкраинаСШАРоссияКанадаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала