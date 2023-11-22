https://ria.ru/20231122/izrail-1911197236.html

Израиль не дозрел до мирного решения кризиса, заявил Полянский

Израиль не дозрел до мирного решения кризиса, заявил Полянский - РИА Новости, 22.11.2023

Израиль не дозрел до мирного решения кризиса, заявил Полянский

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Израиль "не дозрел" до осознания необходимости поиска долгосрочного и справедливого решения... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T21:58

2023-11-22T21:58

2023-11-22T21:58

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ООН, 22 ноя - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Израиль "не дозрел" до осознания необходимости поиска долгосрочного и справедливого решения нынешнего кризиса. Ранее в среду постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что после окончания пауз в рамках соглашения с ХАМАС Израиль продолжит вести борьбу с движением. "До осознания необходимости искать долгосрочное, устойчивое и справедливое мирное решение нынешнего кризиса Израиль еще пока явно не дозрел", - написал Полянский в Telegram-канале, комментируя высказывание Эрдана. Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Ожидается, что гуманитарная пауза начнется в четверг утром.

https://ria.ru/20231122/konflikt-1911018303.html

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в мире, израиль, россия, дмитрий полянский, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году