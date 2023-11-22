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Израиль не дозрел до мирного решения кризиса, заявил Полянский - РИА Новости, 22.11.2023
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21:58 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/izrail-1911197236.html
Израиль не дозрел до мирного решения кризиса, заявил Полянский
Израиль не дозрел до мирного решения кризиса, заявил Полянский - РИА Новости, 22.11.2023
Израиль не дозрел до мирного решения кризиса, заявил Полянский
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Израиль "не дозрел" до осознания необходимости поиска долгосрочного и справедливого решения... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T21:58
2023-11-22T21:58
в мире
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россия
дмитрий полянский
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 22 ноя - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Израиль "не дозрел" до осознания необходимости поиска долгосрочного и справедливого решения нынешнего кризиса. Ранее в среду постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что после окончания пауз в рамках соглашения с ХАМАС Израиль продолжит вести борьбу с движением. "До осознания необходимости искать долгосрочное, устойчивое и справедливое мирное решение нынешнего кризиса Израиль еще пока явно не дозрел", - написал Полянский в Telegram-канале, комментируя высказывание Эрдана. Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Ожидается, что гуманитарная пауза начнется в четверг утром.
https://ria.ru/20231122/konflikt-1911018303.html
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в мире, израиль, россия, дмитрий полянский, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Дмитрий Полянский, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль не дозрел до мирного решения кризиса, заявил Полянский

Полянский: Израиль не дозрел до долгосрочного мирного решения кризиса

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 22 ноя - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Израиль "не дозрел" до осознания необходимости поиска долгосрочного и справедливого решения нынешнего кризиса.
Ранее в среду постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что после окончания пауз в рамках соглашения с ХАМАС Израиль продолжит вести борьбу с движением.
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"До осознания необходимости искать долгосрочное, устойчивое и справедливое мирное решение нынешнего кризиса Израиль еще пока явно не дозрел", - написал Полянский в Telegram-канале, комментируя высказывание Эрдана.
Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Ожидается, что гуманитарная пауза начнется в четверг утром.
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В миреИзраильРоссияДмитрий ПолянскийООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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