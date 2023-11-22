https://ria.ru/20231122/istrebitel-1911015760.html

В ОАК рассказали о разработке российского истребителя шестого поколения

В ОАК рассказали о разработке российского истребителя шестого поколения - РИА Новости, 22.11.2023

В ОАК рассказали о разработке российского истребителя шестого поколения

Российский истребитель 6-го поколения будет отличаться высокой маневренностью, малозаметностью и высоким уровнем интеграции с другими системами поражения, но... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T12:11

2023-11-22T12:11

2023-11-22T12:11

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

технологии

безопасность

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российский истребитель 6-го поколения будет отличаться высокой маневренностью, малозаметностью и высоким уровнем интеграции с другими системами поражения, но разработчикам предстоит решить вопрос "финансовой доступности" этой машины, заявил генконструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков "Дальнейшее направление долгосрочного развития авиационной техники - это, безусловно, повышение летно-технических характеристик, возможность адаптации с другими системами боевого управления и поражения, высокая маневренность, оптимальность пилотирования, многорежимность использования силовой установки", - сказал он на проходящей в МАИ Aerospace Science Week. Другой задачей при разработке истребителя шестого поколения Коротков назвал малозаметность боевого самолета. "Основной критерий комплекса нового поколения - это на самом деле компромисс между оперативно-тактическими возможностями и, как я уже говорил, стоимостью жизненного цикла. Даже если сделаем самый лучший самолёт, но он будет стоить бесконечно дорого, то это окажется неэффективным принятием решений", - добавил генконструктор. По его словам, сегодня ведущие мировые державы ведут активную работу по созданию авиационных комплексов следующего поколения по примерно таким же требованиям, что и ставит перед собой российская авиаотрасль. "Считаю, что создание отечественной авиационной системы нового поколения на сегодняшний день является нашей приоритетной задачей… Сегодня объединение и интеграция создаваемых технологий в единую систему является тем самым сложным этапом развития нового самолета. Безусловно, это будет требовать дополнительных от нас усилий, средств в рамках работы по созданию нового комплекса", - подчеркнул Коротков.

https://ria.ru/20231024/su-35s-1904840077.html

https://ria.ru/20231113/sj-100-1909105647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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объединенная авиастроительная корпорация (оак), технологии, безопасность