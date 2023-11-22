https://ria.ru/20231122/israel-1911201083.html

Источник: делегация ЛАГ и ОИС призвала Лондон и Париж повлиять на Израиль

Источник: делегация ЛАГ и ОИС призвала Лондон и Париж повлиять на Израиль - РИА Новости, 22.11.2023

Источник: делегация ЛАГ и ОИС призвала Лондон и Париж повлиять на Израиль

Совместная делегация Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) на встречах в Лондоне и Париже призвала страны, способные... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T22:17

2023-11-22T22:17

2023-11-22T22:17

в мире

израиль

париж

хакан фидан

лондон

дэвид кэмерон

катрин колонна

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910977506_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_deeb214a33c33a5c5383836274f53033.jpg

СТАМБУЛ, 22 ноя - РИА Новости. Совместная делегация Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) на встречах в Лондоне и Париже призвала страны, способные повлиять на Израиль, действовать ради достижения всеобъемлющего мира и урегулирования по принципу двух государств, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Делегация совместного комитета Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), куда входят главы МИД Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Индонезии, Палестины и генсек ОИС, ранее посетила Пекин и Москву. В среду к ним присоединился глава МИД Турции Хакан Фидан, делегация посетила Лондон и Париж и встретилась с новым главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном, а также с французским главой МИД Катрин Колонна и президентом Эмманюэлем Макроном. "Фидан на встречах в Лондоне и Париже подчеркнул, что цель в секторе Газа - полное прекращение огня. Способные повлиять на Израиль страны должны оказать на него давление для достижения долгосрочного мира", - заявил источник. Делегация в ходе встреч отметила приоритет достижения полного и устойчивого прекращения огня в секторе Газа, а также принятия членами СБ ООН и международного сообщества эффективных и скорейших шагов в этом направлении. Члены делегации указали на важность быстрого обеспечения работы погранпереходов в Газу для безопасной доставки гумпомощи и пищи, воды, топлива и электроэнергии. "Дипломаты на встречах указали, что нельзя закрывать глаза на преступления Израиля, и призвали все страны, имеющие влияние на Израиль, начать действовать в рамках международного права для всеобъемлющего мира и решения по принципу "двух государств", - отметил источник. Члены делегации также подчеркнули важность коллективной работы для достижения мира в секторе Газа. Позже МИД Турции официально объявил, что следующей остановкой делегации в четверг станет Рим. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 14 532, количество раненых превысило 35 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

израиль

париж

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, париж, хакан фидан, лондон, дэвид кэмерон, катрин колонна, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, лига арабских государств