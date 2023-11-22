https://ria.ru/20231122/irak-1911044164.html

Источник: в Ираке шесть бойцов шиитского ополчения погибли при ударе США

Источник: в Ираке шесть бойцов шиитского ополчения погибли при ударе США - РИА Новости, 22.11.2023

Источник: в Ираке шесть бойцов шиитского ополчения погибли при ударе США

Шесть человек погибли, несколько получили ранения в результате американских авиаударов по позиции шиитского ополчения на юго-западе Багдада, сообщил РИА Новости РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T12:20

2023-11-22T12:20

2023-11-22T13:54

в мире

ирак

вооруженные силы сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743139460_0:138:3050:1853_1920x0_80_0_0_d8104efc28b095278b9cd11434eee583.jpg

БАГДАД, 22 ноя - РИА Новости. Шесть человек погибли, несколько получили ранения в результате американских авиаударов по позиции шиитского ополчения на юго-западе Багдада, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ирака. Ранее в среду центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что утром 22 ноября американские военные нанесли удары по двум объектам в Ираке в ответ на атаки со стороны Ирана и поддерживаемых им группировок Это был первый авиаудар по проиранским силам в Ираке в ответ на участившиеся нападения на войска и объекты США на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20231122/baza-1910941809.html

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ирак, вооруженные силы сша