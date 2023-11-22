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Источник: в Ираке шесть бойцов шиитского ополчения погибли при ударе США - РИА Новости, 22.11.2023
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12:20 22.11.2023 (обновлено: 13:54 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/irak-1911044164.html
Источник: в Ираке шесть бойцов шиитского ополчения погибли при ударе США
Источник: в Ираке шесть бойцов шиитского ополчения погибли при ударе США - РИА Новости, 22.11.2023
Источник: в Ираке шесть бойцов шиитского ополчения погибли при ударе США
Шесть человек погибли, несколько получили ранения в результате американских авиаударов по позиции шиитского ополчения на юго-западе Багдада, сообщил РИА Новости РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:20
2023-11-22T13:54
в мире
ирак
вооруженные силы сша
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БАГДАД, 22 ноя - РИА Новости. Шесть человек погибли, несколько получили ранения в результате американских авиаударов по позиции шиитского ополчения на юго-западе Багдада, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ирака. Ранее в среду центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что утром 22 ноября американские военные нанесли удары по двум объектам в Ираке в ответ на атаки со стороны Ирана и поддерживаемых им группировок Это был первый авиаудар по проиранским силам в Ираке в ответ на участившиеся нападения на войска и объекты США на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20231122/baza-1910941809.html
ирак
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в мире, ирак, вооруженные силы сша
В мире, Ирак, Вооруженные силы США
Источник: в Ираке шесть бойцов шиитского ополчения погибли при ударе США

В Ираке шесть бойцов шиитского ополчения погибли в результате удара США

© AP Photo / Maya AlleruzzoАмериканские артиллеристы стреляют со своей базы в Ираке
Американские артиллеристы стреляют со своей базы в Ираке - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Американские артиллеристы стреляют со своей базы в Ираке. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАГДАД, 22 ноя - РИА Новости. Шесть человек погибли, несколько получили ранения в результате американских авиаударов по позиции шиитского ополчения на юго-западе Багдада, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ирака.
Ранее в среду центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что утром 22 ноября американские военные нанесли удары по двум объектам в Ираке в ответ на атаки со стороны Ирана и поддерживаемых им группировок
Это был первый авиаудар по проиранским силам в Ираке в ответ на участившиеся нападения на войска и объекты США на Ближнем Востоке.
Американские военные в Ираке - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
В США заявили об ударе по обстрелявшим базу боевикам
Вчера, 00:06
 
В миреИракВооруженные силы США
 
 
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