https://ria.ru/20231122/irak-1911044164.html
Источник: в Ираке шесть бойцов шиитского ополчения погибли при ударе США
Источник: в Ираке шесть бойцов шиитского ополчения погибли при ударе США - РИА Новости, 22.11.2023
Источник: в Ираке шесть бойцов шиитского ополчения погибли при ударе США
Шесть человек погибли, несколько получили ранения в результате американских авиаударов по позиции шиитского ополчения на юго-западе Багдада, сообщил РИА Новости РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:20
2023-11-22T12:20
2023-11-22T13:54
в мире
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вооруженные силы сша
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БАГДАД, 22 ноя - РИА Новости. Шесть человек погибли, несколько получили ранения в результате американских авиаударов по позиции шиитского ополчения на юго-западе Багдада, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ирака. Ранее в среду центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что утром 22 ноября американские военные нанесли удары по двум объектам в Ираке в ответ на атаки со стороны Ирана и поддерживаемых им группировок Это был первый авиаудар по проиранским силам в Ираке в ответ на участившиеся нападения на войска и объекты США на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20231122/baza-1910941809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, вооруженные силы сша
В мире, Ирак, Вооруженные силы США
Источник: в Ираке шесть бойцов шиитского ополчения погибли при ударе США
В Ираке шесть бойцов шиитского ополчения погибли в результате удара США