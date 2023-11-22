https://ria.ru/20231122/irak-1911040970.html
Власти Ирака отреагировали на удар США по позиции шиитского ополчения
Власти Ирака отреагировали на удар США по позиции шиитского ополчения - РИА Новости, 22.11.2023
Власти Ирака отреагировали на удар США по позиции шиитского ополчения
Ирак назвал "неприемлемым нарушением суверенитета страны" авиаудар США по позиции шиитского ополчения на юго-западе Багдада, в результате которого погибли шесть РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:42
2023-11-22T13:42
2023-11-22T14:05
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БАГДАД, 22 ноя - РИА Новости. Ирак назвал "неприемлемым нарушением суверенитета страны" авиаудар США по позиции шиитского ополчения на юго-западе Багдада, в результате которого погибли шесть человек, говорится в полученном РИА Новости заявлении от имени официального представителя правительства Басема аль-Авади.Ранее источник в МВД Ирака сообщил РИА Новости, что шесть человек погибли и несколько получили ранения в результате удара американских ВВС по юго-западу Багдада, где находятся позиции шиитского ополчения."Мы решительно осуждаем нападение на район Джурф ан-Наср, которое произошло без ведома иракских правительственных органов, что рассматривается как неприемлемое нарушение суверенитета и попытка подорвать стабильную ситуацию во внутренней безопасности. Только иракское правительство уполномочено следить за выполнением закона и наказывать виноватых, внешняя сторона не должна исполнять эту роль от его имени, это неприемлемо с точки зрения конституционного суверенитета Ирака и международного права", - отметил его представитель.Аль-Авади указал, что "присутствие международной коалиции в Ираке поддерживает работу его вооруженных сил, участвуя в их обучении, реабилитации и консультировании, и произошедшее является явным нарушением миссии, ради которой члены международной коалиции присутствуют в Ираке для борьбы с ИГИЛ* на иракской земле"."В этой связи призываем не действовать в одностороннем порядке, а придерживаться суверенитета Ирака, нарушений которого он никоим образом не потерпит", - подчеркнул представитель правительства.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, ирак
Власти Ирака отреагировали на удар США по позиции шиитского ополчения
В Ираке назвали удар США по позиции шиитского ополчения нарушением суверенитета
БАГДАД, 22 ноя - РИА Новости. Ирак назвал "неприемлемым нарушением суверенитета страны" авиаудар США по позиции шиитского ополчения на юго-западе Багдада, в результате которого погибли шесть человек, говорится в полученном РИА Новости заявлении от имени официального представителя правительства Басема аль-Авади.
Ранее источник в МВД Ирака сообщил РИА Новости, что шесть человек погибли и несколько получили ранения в результате удара американских ВВС по юго-западу Багдада, где находятся позиции шиитского ополчения.
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"Мы решительно осуждаем нападение на район Джурф ан-Наср, которое произошло без ведома иракских правительственных органов, что рассматривается как неприемлемое нарушение суверенитета и попытка подорвать стабильную ситуацию во внутренней безопасности. Только иракское правительство уполномочено следить за выполнением закона и наказывать виноватых, внешняя сторона не должна исполнять эту роль от его имени, это неприемлемо с точки зрения конституционного суверенитета Ирака и международного права", - отметил его представитель.
Аль-Авади указал, что "присутствие международной коалиции в Ираке поддерживает работу его вооруженных сил, участвуя в их обучении, реабилитации и консультировании, и произошедшее является явным нарушением миссии, ради которой члены международной коалиции присутствуют в Ираке для борьбы с ИГИЛ* на иракской земле".
"В этой связи призываем не действовать в одностороннем порядке, а придерживаться суверенитета Ирака, нарушений которого он никоим образом не потерпит", - подчеркнул представитель правительства.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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