Рейтинг@Mail.ru
Власти Ирака отреагировали на удар США по позиции шиитского ополчения - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 22.11.2023 (обновлено: 14:05 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/irak-1911040970.html
Власти Ирака отреагировали на удар США по позиции шиитского ополчения
Власти Ирака отреагировали на удар США по позиции шиитского ополчения - РИА Новости, 22.11.2023
Власти Ирака отреагировали на удар США по позиции шиитского ополчения
Ирак назвал "неприемлемым нарушением суверенитета страны" авиаудар США по позиции шиитского ополчения на юго-западе Багдада, в результате которого погибли шесть РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:42
2023-11-22T14:05
в мире
сша
ирак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906346536_0:82:3347:1965_1920x0_80_0_0_53464afe540967b11166695a4d66ca34.jpg
БАГДАД, 22 ноя - РИА Новости. Ирак назвал "неприемлемым нарушением суверенитета страны" авиаудар США по позиции шиитского ополчения на юго-западе Багдада, в результате которого погибли шесть человек, говорится в полученном РИА Новости заявлении от имени официального представителя правительства Басема аль-Авади.Ранее источник в МВД Ирака сообщил РИА Новости, что шесть человек погибли и несколько получили ранения в результате удара американских ВВС по юго-западу Багдада, где находятся позиции шиитского ополчения."Мы решительно осуждаем нападение на район Джурф ан-Наср, которое произошло без ведома иракских правительственных органов, что рассматривается как неприемлемое нарушение суверенитета и попытка подорвать стабильную ситуацию во внутренней безопасности. Только иракское правительство уполномочено следить за выполнением закона и наказывать виноватых, внешняя сторона не должна исполнять эту роль от его имени, это неприемлемо с точки зрения конституционного суверенитета Ирака и международного права", - отметил его представитель.Аль-Авади указал, что "присутствие международной коалиции в Ираке поддерживает работу его вооруженных сил, участвуя в их обучении, реабилитации и консультировании, и произошедшее является явным нарушением миссии, ради которой члены международной коалиции присутствуют в Ираке для борьбы с ИГИЛ* на иракской земле"."В этой связи призываем не действовать в одностороннем порядке, а придерживаться суверенитета Ирака, нарушений которого он никоим образом не потерпит", - подчеркнул представитель правительства.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20231121/obstrel-1910712692.html
https://ria.ru/20231121/iran-1910882164.html
сша
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906346536_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ec0c80789e1172eba714750b24620165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ирак
В мире, США, Ирак
Власти Ирака отреагировали на удар США по позиции шиитского ополчения

В Ираке назвали удар США по позиции шиитского ополчения нарушением суверенитета

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carson GramleyАмериканские военные на авиабазе в Ираке
Американские военные на авиабазе в Ираке - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carson Gramley
Американские военные на авиабазе в Ираке. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАГДАД, 22 ноя - РИА Новости. Ирак назвал "неприемлемым нарушением суверенитета страны" авиаудар США по позиции шиитского ополчения на юго-западе Багдада, в результате которого погибли шесть человек, говорится в полученном РИА Новости заявлении от имени официального представителя правительства Басема аль-Авади.
Ранее источник в МВД Ирака сообщил РИА Новости, что шесть человек погибли и несколько получили ранения в результате удара американских ВВС по юго-западу Багдада, где находятся позиции шиитского ополчения.
Бойцы-шииты - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Шиитские группировки Ирака взяли ответственность за обстрел базы США
21 ноября, 05:42
"Мы решительно осуждаем нападение на район Джурф ан-Наср, которое произошло без ведома иракских правительственных органов, что рассматривается как неприемлемое нарушение суверенитета и попытка подорвать стабильную ситуацию во внутренней безопасности. Только иракское правительство уполномочено следить за выполнением закона и наказывать виноватых, внешняя сторона не должна исполнять эту роль от его имени, это неприемлемо с точки зрения конституционного суверенитета Ирака и международного права", - отметил его представитель.
Аль-Авади указал, что "присутствие международной коалиции в Ираке поддерживает работу его вооруженных сил, участвуя в их обучении, реабилитации и консультировании, и произошедшее является явным нарушением миссии, ради которой члены международной коалиции присутствуют в Ираке для борьбы с ИГИЛ* на иракской земле".
"В этой связи призываем не действовать в одностороннем порядке, а придерживаться суверенитета Ирака, нарушений которого он никоим образом не потерпит", - подчеркнул представитель правительства.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Иран опроверг сообщения о прокси-группировках на Ближнем Востоке
21 ноября, 17:48
 
В миреСШАИрак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала