https://ria.ru/20231122/irak-1911040970.html

Власти Ирака отреагировали на удар США по позиции шиитского ополчения

Власти Ирака отреагировали на удар США по позиции шиитского ополчения - РИА Новости, 22.11.2023

Власти Ирака отреагировали на удар США по позиции шиитского ополчения

Ирак назвал "неприемлемым нарушением суверенитета страны" авиаудар США по позиции шиитского ополчения на юго-западе Багдада, в результате которого погибли шесть РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T13:42

2023-11-22T13:42

2023-11-22T14:05

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БАГДАД, 22 ноя - РИА Новости. Ирак назвал "неприемлемым нарушением суверенитета страны" авиаудар США по позиции шиитского ополчения на юго-западе Багдада, в результате которого погибли шесть человек, говорится в полученном РИА Новости заявлении от имени официального представителя правительства Басема аль-Авади.Ранее источник в МВД Ирака сообщил РИА Новости, что шесть человек погибли и несколько получили ранения в результате удара американских ВВС по юго-западу Багдада, где находятся позиции шиитского ополчения."Мы решительно осуждаем нападение на район Джурф ан-Наср, которое произошло без ведома иракских правительственных органов, что рассматривается как неприемлемое нарушение суверенитета и попытка подорвать стабильную ситуацию во внутренней безопасности. Только иракское правительство уполномочено следить за выполнением закона и наказывать виноватых, внешняя сторона не должна исполнять эту роль от его имени, это неприемлемо с точки зрения конституционного суверенитета Ирака и международного права", - отметил его представитель.Аль-Авади указал, что "присутствие международной коалиции в Ираке поддерживает работу его вооруженных сил, участвуя в их обучении, реабилитации и консультировании, и произошедшее является явным нарушением миссии, ради которой члены международной коалиции присутствуют в Ираке для борьбы с ИГИЛ* на иракской земле"."В этой связи призываем не действовать в одностороннем порядке, а придерживаться суверенитета Ирака, нарушений которого он никоим образом не потерпит", - подчеркнул представитель правительства.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20231121/obstrel-1910712692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, ирак