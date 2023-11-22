https://ria.ru/20231122/inostrantsy-1911042708.html

В Курганской области иностранцам запретили работать в автобусах и такси

В Курганской области иностранцам запретили работать в автобусах и такси - РИА Новости, 22.11.2023

В Курганской области иностранцам запретили работать в автобусах и такси

Власти в Курганской области ввели запрет для иностранных граждан на работу в автобусах и такси, а также в сфере производства детского питания и образовании с 1... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T13:49

2023-11-22T13:49

2023-11-22T13:49

общество

курганская область

алексей текслер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569323095_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_7b76d4cfbc77b45c73b0d45ab1de7907.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Власти в Курганской области ввели запрет для иностранных граждан на работу в автобусах и такси, а также в сфере производства детского питания и образовании с 1 января 2024 года, сообщается в постановлении губернатора региона. "Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Курганской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов по отдельным видам экономической деятельности: производство детского питания и диетических пищевых продуктов, перевозка пассажиров в городском и пригородном сообщении", - говорится в постановлении. Также введен запрет на деятельность иностранных граждан в легковых такси, арендованных автомобилях с водителем, а также в деятельности гостиниц, трудоустройстве персонала и образовании, указывается в документе. Кроме того, хозсубъектам необходимо в срок до 1 января 2024 года привести численность используемых ими иностранных работников в соответствии с постановлением. Аналогичный запрет на ряд видов деятельности мигрантов ввели в Челябинской области. Согласно постановлению, подписанному губернатором региона Алексеем Текслером, с 1 января 2024 года иностранцам, работающим по патентам, планируют запретить работу, связанную с перевозкой пассажиров в автобусах и такси.

https://ria.ru/20231122/kolyma-1911026445.html

https://ria.ru/20231120/usynovlenie-1910539968.html

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, курганская область, алексей текслер