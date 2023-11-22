https://ria.ru/20231122/inostrantsy-1911042708.html
В Курганской области иностранцам запретили работать в автобусах и такси
В Курганской области иностранцам запретили работать в автобусах и такси - РИА Новости, 22.11.2023
В Курганской области иностранцам запретили работать в автобусах и такси
Власти в Курганской области ввели запрет для иностранных граждан на работу в автобусах и такси, а также в сфере производства детского питания и образовании с 1... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:49
2023-11-22T13:49
2023-11-22T13:49
общество
курганская область
алексей текслер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569323095_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_7b76d4cfbc77b45c73b0d45ab1de7907.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Власти в Курганской области ввели запрет для иностранных граждан на работу в автобусах и такси, а также в сфере производства детского питания и образовании с 1 января 2024 года, сообщается в постановлении губернатора региона. "Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Курганской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов по отдельным видам экономической деятельности: производство детского питания и диетических пищевых продуктов, перевозка пассажиров в городском и пригородном сообщении", - говорится в постановлении. Также введен запрет на деятельность иностранных граждан в легковых такси, арендованных автомобилях с водителем, а также в деятельности гостиниц, трудоустройстве персонала и образовании, указывается в документе. Кроме того, хозсубъектам необходимо в срок до 1 января 2024 года привести численность используемых ими иностранных работников в соответствии с постановлением. Аналогичный запрет на ряд видов деятельности мигрантов ввели в Челябинской области. Согласно постановлению, подписанному губернатором региона Алексеем Текслером, с 1 января 2024 года иностранцам, работающим по патентам, планируют запретить работу, связанную с перевозкой пассажиров в автобусах и такси.
https://ria.ru/20231122/kolyma-1911026445.html
https://ria.ru/20231120/usynovlenie-1910539968.html
курганская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569323095_388:0:3119:2048_1920x0_80_0_0_0a69a5a33caf292d9e53bb1809d53b1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, курганская область, алексей текслер
Общество, Курганская область, Алексей Текслер
В Курганской области иностранцам запретили работать в автобусах и такси
Курганские власти запретили иностранцам работать в автобусах и такси с 2024 года
ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноя - РИА Новости.
Власти в Курганской области ввели запрет для иностранных граждан на работу в автобусах и такси, а также в сфере производства детского питания и образовании с 1 января 2024 года, сообщается в постановлении
губернатора региона.
"Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Курганской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов по отдельным видам экономической деятельности: производство детского питания и диетических пищевых продуктов, перевозка пассажиров в городском и пригородном сообщении", - говорится в постановлении.
На Колыме мигрантам на год запретили управлять общественным транспортом
Также введен запрет на деятельность иностранных граждан в легковых такси, арендованных автомобилях с водителем, а также в деятельности гостиниц, трудоустройстве персонала и образовании, указывается в документе.
Кроме того, хозсубъектам необходимо в срок до 1 января 2024 года привести численность используемых ими иностранных работников в соответствии с постановлением.
Аналогичный запрет на ряд видов деятельности мигрантов ввели в Челябинской области
. Согласно постановлению, подписанному губернатором региона Алексеем Текслером
, с 1 января 2024 года иностранцам, работающим по патентам, планируют запретить работу, связанную с перевозкой пассажиров в автобусах и такси.
В Госдуме хотят ввести ограничения на усыновление детей иностранцами