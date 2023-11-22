https://ria.ru/20231122/ingushetiya-1911024250.html
Стали известны подробности операции силовиков в Ингушетии
Стали известны подробности операции силовиков в Ингушетии - РИА Новости, 22.11.2023
Стали известны подробности операции силовиков в Ингушетии
Один сотрудник правоохранительных органов получил ранение в перестрелке с пособником боевиков в городе Сунжа в Ингушетии, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:39
2023-11-22T12:39
2023-11-22T12:59
происшествия
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су ск рф по ингушетии
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 22 ноя – РИА Новости. Один сотрудник правоохранительных органов получил ранение в перестрелке с пособником боевиков в городе Сунжа в Ингушетии, сообщило СУСК РФ по региону.Региональное УФСБ ранее сообщило, что в Сунже пособник разыскиваемых членов бандгруппы при попытке задержания оказал сопротивление и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате боестолкновения бандит нейтрализован, его личность устанавливается.В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что ликвидированный мужчина подозревался в пособничестве разыскиваемым с весны членам бандгруппы Амирхану Гуражеву и Адаму Оздоеву."При попытке задержания подозреваемый произвел выстрелы из огнестрельного оружия, причинив ранение одному из сотрудников правоохранительных органов. После этого в результате ответных мер мужчина был нейтрализован", - говорится в сообщении СУСК.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" УК РФ."Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, назначены судебные экспертизы, устанавливается личность подозреваемого", - отмечает ведомство.В конце марта – начале апреля группа неизвестных обстреляла пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии и напала на полицейских в Малгобекском районе. Позже были обнаружены тела двоих нападавших. Вечером 3 апреля на территории Малгобекского района был введен режим КТО. Пятого апреля в селении Зязиков-Юрт силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь. Три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения, боевикам удалось скрыться. МВД Ингушетии объявило в розыск четырех участников нападения, сообщив о вознаграждении в размере 3 миллионов рублей за информацию о них. Двое из них были задержаны, еще двое – Гуражев и Оздоев - остаются в розыске.
https://ria.ru/20230406/ingushetiya-1863549905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), су ск рф по ингушетии, республика ингушетия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), СУ СК РФ по Ингушетии, Республика Ингушетия
Стали известны подробности операции силовиков в Ингушетии
СК: один силовик ранен в перестрелке с пособником боевиков в Ингушетии
НАЛЬЧИК, 22 ноя – РИА Новости.
Один сотрудник правоохранительных органов получил ранение в перестрелке с пособником боевиков в городе Сунжа в Ингушетии, сообщило СУСК РФ
по региону.
Региональное УФСБ ранее сообщило, что в Сунже пособник разыскиваемых членов бандгруппы при попытке задержания оказал сопротивление и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате боестолкновения бандит нейтрализован, его личность устанавливается.
В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что ликвидированный мужчина подозревался в пособничестве разыскиваемым с весны членам бандгруппы Амирхану Гуражеву и Адаму Оздоеву.
«
"При попытке задержания подозреваемый произвел выстрелы из огнестрельного оружия, причинив ранение одному из сотрудников правоохранительных органов. После этого в результате ответных мер мужчина был нейтрализован", - говорится в сообщении СУСК.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" УК РФ.
"Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, назначены судебные экспертизы, устанавливается личность подозреваемого", - отмечает ведомство.
В конце марта – начале апреля группа неизвестных обстреляла пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии и напала на полицейских в Малгобекском районе
. Позже были обнаружены тела двоих нападавших. Вечером 3 апреля на территории Малгобекского района был введен режим КТО. Пятого апреля в селении Зязиков-Юрт силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь. Три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения, боевикам удалось скрыться. МВД Ингушетии объявило в розыск четырех участников нападения, сообщив о вознаграждении в размере 3 миллионов рублей за информацию о них. Двое из них были задержаны, еще двое – Гуражев и Оздоев - остаются в розыске.
Тульские полицейские получили ранения при проведении КТО в Ингушетии