https://ria.ru/20231122/ingushetiya-1911024250.html

Стали известны подробности операции силовиков в Ингушетии

Стали известны подробности операции силовиков в Ингушетии - РИА Новости, 22.11.2023

Стали известны подробности операции силовиков в Ингушетии

Один сотрудник правоохранительных органов получил ранение в перестрелке с пособником боевиков в городе Сунжа в Ингушетии, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T12:39

2023-11-22T12:39

2023-11-22T12:59

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

су ск рф по ингушетии

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 22 ноя – РИА Новости. Один сотрудник правоохранительных органов получил ранение в перестрелке с пособником боевиков в городе Сунжа в Ингушетии, сообщило СУСК РФ по региону.Региональное УФСБ ранее сообщило, что в Сунже пособник разыскиваемых членов бандгруппы при попытке задержания оказал сопротивление и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате боестолкновения бандит нейтрализован, его личность устанавливается.В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что ликвидированный мужчина подозревался в пособничестве разыскиваемым с весны членам бандгруппы Амирхану Гуражеву и Адаму Оздоеву."При попытке задержания подозреваемый произвел выстрелы из огнестрельного оружия, причинив ранение одному из сотрудников правоохранительных органов. После этого в результате ответных мер мужчина был нейтрализован", - говорится в сообщении СУСК.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" УК РФ."Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, назначены судебные экспертизы, устанавливается личность подозреваемого", - отмечает ведомство.В конце марта – начале апреля группа неизвестных обстреляла пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии и напала на полицейских в Малгобекском районе. Позже были обнаружены тела двоих нападавших. Вечером 3 апреля на территории Малгобекского района был введен режим КТО. Пятого апреля в селении Зязиков-Юрт силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь. Три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения, боевикам удалось скрыться. МВД Ингушетии объявило в розыск четырех участников нападения, сообщив о вознаграждении в размере 3 миллионов рублей за информацию о них. Двое из них были задержаны, еще двое – Гуражев и Оздоев - остаются в розыске.

https://ria.ru/20230406/ingushetiya-1863549905.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), су ск рф по ингушетии, республика ингушетия