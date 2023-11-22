https://ria.ru/20231122/ingushetiya-1910987365.html
В Ингушетии ликвидировали вооруженного пособника боевиков
В Ингушетии ликвидировали вооруженного пособника боевиков - РИА Новости, 22.11.2023
В Ингушетии ликвидировали вооруженного пособника боевиков
Силовики в Ингушетии ликвидировали пособника боевиков, который оказал вооруженное сопротивление при задержании, сообщила пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T10:20
2023-11-22T10:20
2023-11-22T11:52
безопасность
республика ингушетия
фсб
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НАЛЬЧИК, 22 ноя — РИА Новости. Силовики в Ингушетии ликвидировали пособника боевиков, который оказал вооруженное сопротивление при задержании, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ."Получена информация о месте нахождения пособника разыскиваемых членов бандгруппы в городе Сунже. При попытке задержания он оказал сопротивление и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из огнестрельного оружия", — говорится в релизе ведомства.В силовых структурах региона РИА Новости сообщили, что мужчину нейтрализовали, ФСБ эту информацию подтверждает. По данным собеседника агентства, его подозревали в пособничестве двум членам бандитской группировки — Амирхану Гуражеву и Адаму Оздоеву.Ранее сообщалось, что в конце марта — начале апреля группа неизвестных обстреляла пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии и напала на полицейских в Малгобекском районе. Тела двоих нападавших позже были обнаружены на территории республики. Вечером 3 апреля на территории Малгобекского района был введен режим КТО. Пятого апреля в селении Зязиков-Юрт силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения, боевикам удалось скрыться. МВД Ингушетии объявило в розыск четырех участников нападения, сообщив о вознаграждении в размере трех миллионов рублей за информацию о них. Двое из них были задержаны, еще двое — Гуражев и Оздоев остаются в розыске.
https://ria.ru/20230408/ingusheniya-1863937226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика ингушетия, фсб, сунженский район
Безопасность, Республика Ингушетия, ФСБ, Сунженский район
В Ингушетии ликвидировали вооруженного пособника боевиков
ФСБ заявила о ликвидации оказавшего сопротивление пособника боевиков в Ингушетии
НАЛЬЧИК, 22 ноя — РИА Новости. Силовики в Ингушетии ликвидировали пособника боевиков, который оказал вооруженное сопротивление при задержании, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
«
"Получена информация о месте нахождения пособника разыскиваемых членов бандгруппы в городе Сунже. При попытке задержания он оказал сопротивление и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из огнестрельного оружия", — говорится в релизе ведомства.
В силовых структурах региона РИА Новости сообщили, что мужчину нейтрализовали, ФСБ эту информацию подтверждает.
По данным собеседника агентства, его подозревали в пособничестве двум членам бандитской группировки — Амирхану Гуражеву и Адаму Оздоеву.
Ранее сообщалось, что в конце марта — начале апреля группа неизвестных обстреляла пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии и напала на полицейских в Малгобекском районе. Тела двоих нападавших позже были обнаружены на территории республики.
Вечером 3 апреля на территории Малгобекского района был введен режим КТО. Пятого апреля в селении Зязиков-Юрт силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения, боевикам удалось скрыться. МВД Ингушетии объявило в розыск четырех участников нападения, сообщив о вознаграждении в размере трех миллионов рублей за информацию о них. Двое из них были задержаны, еще двое — Гуражев и Оздоев остаются в розыске.
Оперштаб подтвердил задержание второго участника бандгруппы в Ингушетии