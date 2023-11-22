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В Днепропетровской области заявили о повреждении критической инфраструктуры
В Днепропетровской области заявили о повреждении критической инфраструктуры - РИА Новости, 22.11.2023
В Днепропетровской области заявили о повреждении критической инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области на Украине, сообщил в среду глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T19:57
2023-11-22T19:57
2023-11-22T19:58
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области на Украине, сообщил в среду глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале."Поврежден инфраструктурный объект", - написал Лукашук.При этом Лукашук не уточнил, в каком именно населенном пункте поврежден объект. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, днепропетровская область, николай лукашук, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Николай Лукашук, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
В Днепропетровской области заявили о повреждении критической инфраструктуры
Лукашук: в Днепропетровской области пострадал объект инфраструктуры