https://ria.ru/20231122/infektsiya-1911041474.html

Брянский Роспотребназдор опроверг появление в регионе нового вида инфекции

Брянский Роспотребназдор опроверг появление в регионе нового вида инфекции - РИА Новости, 22.11.2023

Брянский Роспотребназдор опроверг появление в регионе нового вида инфекции

Управление Роспотребнадзора по Брянской области опровергло РИА Новости информацию о выявлении в регионе случаев простудной инфекции нового вида с длительным... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T13:44

2023-11-22T13:44

2023-11-22T13:51

общество

брянская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московский комсомолец

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Брянской области опровергло РИА Новости информацию о выявлении в регионе случаев простудной инфекции нового вида с длительным течением и кашлем. В сетевом издании "Новости Брянска" рассказывали о появлении в Брянской области новой простудной инфекции продолжительностью более трех месяцев, когда пациенты испытывают повышенную температуру, слабость и сильный кашель, а результаты тестов на коронавирус и грипп отрицательные. Также о появлении новых затяжных простуд с отрицательными тестами на ковид и грипп сообщило издание "Московский комсомолец". По данным издания, в начале заболевания на несколько дней пропадает голос, затем начинается сильный приступообразный кашель, который длится неделями и даже месяцами, поднимается температура. Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Брянской области Григорий Цыганков в ответ на вопрос агентства, регистрировались ли в Брянской области случаи простудной инфекции, описанной в СМИ, отметил, что подобных заболеваний в регионе не зафиксировано. "Новых заболеваний, по данным нашей региональной структуры – управления Роспотребнадзора – не выявляли. Наблюдается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями вирусной этиологии, которые, в принципе, традиционно при отсутствии лечения и ненадлежащем подходе в плане диагностики и лечения могут осложняться бронхитами, пневмониями и так далее, которые требуют лечения. О каких там фантастических ужасах пишут, мы не знаем", - рассказал он агентству. Цыганков отметил, что за счет сезонного фактора наблюдается "обычный сезонный подъем ОРВИ плюс подъем ковида", без особенностей и не превышающий среднестатистические многолетние уровни наблюдений. "Мы сейчас, конечно, с большей настороженностью работаем в плане выявления этиологического фактора заболеваний. Есть современные методы диагностики, в частности, молекулярно-биологический метод ПЦР, который позволяет оперативно выявлять антиген возбудителя инфекционных заболеваний. Поэтому, в принципе, по той заболеваемости, которая у нас сложилась по результатам за десять месяцев по статотчетности, каких-то радикальных изменений мы не наблюдаем", - уточнил собеседник. Он добавил, что микробиологическая и вирусологическая лаборатории Брянской области работают в штатном режиме. "Эксклюзивов не выявляется. Совет такой - черпать информацию из официальных источников. Не заниматься самолечением, обращаться за медпомощью в медорганизации по месту жительства, вызывать медработников на дом, в частности, если есть симптомы инфекционного заболевания", - сказал эксперт, отметив, что правильной тактикой является вакцинация, своевременное обращение к врачу и лечение, чтобы не допускать осложнений.

https://radiosputnik.ru/20231106/salat-1907172743.html

https://ria.ru/20231120/kor-1910553282.html

https://ria.ru/20231031/nigeriya-1906370399.html

брянская область

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общество, брянская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московский комсомолец