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В России обновят стратегию развития ИИ
В России обновят стратегию развития ИИ - РИА Новости, 22.11.2023
В России обновят стратегию развития ИИ
Стратегию развития искусственного интеллекта в России обновят, сообщил Telegram-канал правительства со ссылкой на поручения премьера Михаила Мишустина. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T10:11
2023-11-22T10:11
2023-11-22T11:14
технологии
россия
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Стратегию развития искусственного интеллекта в России обновят, сообщил Telegram-канал правительства со ссылкой на поручения премьера Михаила Мишустина."Правительство по поручению президента работает над обновлением стратегии развития искусственного интеллекта. В логике новой редакции документа будет сформирован новый федеральный проект, который станет частью нового нацпроекта "Экономика данных", — говорится в публикации.В соответствии с документом, Минэкономики, Минцифры и Минфин должны составить список показателей нацпроекта в части развития ИИ, рассчитать плановые значения и необходимое финансирование.Кроме того, Минцифры поручено создать для органов власти платформу по ИИ на базе "Гостеха".В соответствии с поручениями Мишустина, новые специализированные центры обработки данных смогут подключиться к электросетям на льготных условиях.Ответственные министерства разработают вузовские программы по подготовке специалистов в сфере ИИ.Минэкономики и Минтруд будут ежегодно анализировать риски, связанные с внедрением ИИ, в том числе его влияние на рынок труда.В сентябре Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2024 года утвердить национальный проект по формированию экономики данных, рассчитанный до 2030 года. Проект должен предусматривать сбор данных, в том числе с использованием датчиков на основе квантовых сенсоров, передачу данных и развитие систем связи нового поколения, создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с использованием отечественных оборудования, технологий и ПО, обеспечение безопасности данных, в том числе с использованием технологии квантового шифрования.В рамках нацпроекта необходимо предусмотреть инструменты комплексной поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта, квантовых вычислений и коммуникаций, а также фундаментальных исследований в сфере вычислительных технологий.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, правительство рф, михаил мишустин
Технологии, Россия, Правительство РФ, Михаил Мишустин
В России обновят стратегию развития ИИ
Обновленная стратегия развития ИИ войдет в новый нацпроект "Экономика данных"
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
Стратегию развития искусственного интеллекта в России обновят, сообщил Telegram-канал
правительства со ссылкой на поручения премьера Михаила Мишустина.
«
"Правительство по поручению президента работает над обновлением стратегии развития искусственного интеллекта. В логике новой редакции документа будет сформирован новый федеральный проект, который станет частью нового нацпроекта "Экономика данных", — говорится в публикации.
В соответствии с документом, Минэкономики, Минцифры и Минфин должны составить список показателей нацпроекта в части развития ИИ, рассчитать плановые значения и необходимое финансирование.
Кроме того, Минцифры поручено создать для органов власти платформу по ИИ на базе "Гостеха".
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В соответствии с поручениями Мишустина, новые специализированные центры обработки данных смогут подключиться к электросетям на льготных условиях.
Ответственные министерства разработают вузовские программы по подготовке специалистов в сфере ИИ.
Минэкономики и Минтруд будут ежегодно анализировать риски, связанные с внедрением ИИ, в том числе его влияние на рынок труда.
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В сентябре Владимир Путин
поручил правительству до 1 июля 2024 года утвердить национальный проект по формированию экономики данных, рассчитанный до 2030 года. Проект должен предусматривать сбор данных, в том числе с использованием датчиков на основе квантовых сенсоров, передачу данных и развитие систем связи нового поколения, создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с использованием отечественных оборудования, технологий и ПО, обеспечение безопасности данных, в том числе с использованием технологии квантового шифрования.
В рамках нацпроекта необходимо предусмотреть инструменты комплексной поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта, квантовых вычислений и коммуникаций, а также фундаментальных исследований в сфере вычислительных технологий.
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