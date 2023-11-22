https://ria.ru/20231122/ii-1910984401.html

В России обновят стратегию развития ИИ

В России обновят стратегию развития ИИ - РИА Новости, 22.11.2023

В России обновят стратегию развития ИИ

Стратегию развития искусственного интеллекта в России обновят, сообщил Telegram-канал правительства со ссылкой на поручения премьера Михаила Мишустина. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T10:11

2023-11-22T10:11

2023-11-22T11:14

технологии

россия

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Стратегию развития искусственного интеллекта в России обновят, сообщил Telegram-канал правительства со ссылкой на поручения премьера Михаила Мишустина."Правительство по поручению президента работает над обновлением стратегии развития искусственного интеллекта. В логике новой редакции документа будет сформирован новый федеральный проект, который станет частью нового нацпроекта "Экономика данных", — говорится в публикации.В соответствии с документом, Минэкономики, Минцифры и Минфин должны составить список показателей нацпроекта в части развития ИИ, рассчитать плановые значения и необходимое финансирование.Кроме того, Минцифры поручено создать для органов власти платформу по ИИ на базе "Гостеха".В соответствии с поручениями Мишустина, новые специализированные центры обработки данных смогут подключиться к электросетям на льготных условиях.Ответственные министерства разработают вузовские программы по подготовке специалистов в сфере ИИ.Минэкономики и Минтруд будут ежегодно анализировать риски, связанные с внедрением ИИ, в том числе его влияние на рынок труда.В сентябре Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2024 года утвердить национальный проект по формированию экономики данных, рассчитанный до 2030 года. Проект должен предусматривать сбор данных, в том числе с использованием датчиков на основе квантовых сенсоров, передачу данных и развитие систем связи нового поколения, создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с использованием отечественных оборудования, технологий и ПО, обеспечение безопасности данных, в том числе с использованием технологии квантового шифрования.В рамках нацпроекта необходимо предусмотреть инструменты комплексной поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта, квантовых вычислений и коммуникаций, а также фундаментальных исследований в сфере вычислительных технологий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, правительство рф, михаил мишустин