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В сектор Газа из России направили более 245 тонн гумпомощи - РИА Новости, 22.11.2023
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14:05 22.11.2023 (обновлено: 14:14 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/gumpomosch-1911047025.html
В сектор Газа из России направили более 245 тонн гумпомощи
В сектор Газа из России направили более 245 тонн гумпомощи - РИА Новости, 22.11.2023
В сектор Газа из России направили более 245 тонн гумпомощи
В сектор Газа направлено более 245 тонн гуманитарной помощи из России, на 23 ноября запланирован очередной рейс, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:05
2023-11-22T14:14
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
александр куренков (мчс)
эль-ариш
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В сектор Газа направлено более 245 тонн гуманитарной помощи из России, на 23 ноября запланирован очередной рейс, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава МЧС Александр Куренков."Одновременно с эвакуацией населения МЧС России осуществляет доставку груза гуманитарной помощи в сектор Газа. Всего 10 рейсами в Эль-Ариш доставлено более 245 тонн грузов... На 23 ноября запланирован очередной рейс гуманитарной помощи с общим весом 28 тонн", - рассказал Куренков в ходе совещания главы государства с правительством.
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россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, александр куренков (мчс), эль-ариш
Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире, Александр Куренков (МЧС), Эль-Ариш
В сектор Газа из России направили более 245 тонн гумпомощи

Куренков: в сектор Газа из России направили более 245 тонн гумпомощи

© AP Photo / Abed KhaledДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Дым над Газой после израильского авиаудара
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В сектор Газа направлено более 245 тонн гуманитарной помощи из России, на 23 ноября запланирован очередной рейс, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава МЧС Александр Куренков.
"Одновременно с эвакуацией населения МЧС России осуществляет доставку груза гуманитарной помощи в сектор Газа. Всего 10 рейсами в Эль-Ариш доставлено более 245 тонн грузов... На 23 ноября запланирован очередной рейс гуманитарной помощи с общим весом 28 тонн", - рассказал Куренков в ходе совещания главы государства с правительством.
 
РоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В миреАлександр Куренков (МЧС)Эль-Ариш
 
 
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