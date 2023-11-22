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В сектор Газа из России направили более 245 тонн гумпомощи
В сектор Газа из России направили более 245 тонн гумпомощи - РИА Новости, 22.11.2023
В сектор Газа из России направили более 245 тонн гумпомощи
В сектор Газа направлено более 245 тонн гуманитарной помощи из России, на 23 ноября запланирован очередной рейс, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:05
2023-11-22T14:05
2023-11-22T14:14
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
александр куренков (мчс)
эль-ариш
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В сектор Газа направлено более 245 тонн гуманитарной помощи из России, на 23 ноября запланирован очередной рейс, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава МЧС Александр Куренков."Одновременно с эвакуацией населения МЧС России осуществляет доставку груза гуманитарной помощи в сектор Газа. Всего 10 рейсами в Эль-Ариш доставлено более 245 тонн грузов... На 23 ноября запланирован очередной рейс гуманитарной помощи с общим весом 28 тонн", - рассказал Куренков в ходе совещания главы государства с правительством.
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россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, александр куренков (мчс), эль-ариш
Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире, Александр Куренков (МЧС), Эль-Ариш
В сектор Газа из России направили более 245 тонн гумпомощи
Куренков: в сектор Газа из России направили более 245 тонн гумпомощи