В Финляндии одобрили проект об ужесточении перемещения на границе с Россией
Замканцлера юстиции Финляндии одобрил проект об ужесточении перемещения возле РФ
ХЕЛЬСИНКИ, 22 ноя - РИА Новости. Заместитель канцлера юстиции правительства Финляндии Микко Пумалайнен, который давал правовую оценку законодательным предложениям правительства страны по ужесточению ограничений на границе с Россией, одобрил их, предложения переданы в МВД, сообщает крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat.
"Заместитель канцлера юстиции оценил представленный сегодня проект решения и проект меморандума с точки зрения контроля за законностью. Также доступен конфиденциальный меморандум по этому вопросу. Судя по документам, правовых препятствий для дальнейшей подготовки предлагаемого решения по существу нет", - говорится в заявлении Пумалайнена, которым располагает газета.
Новое предложение поступило от МВД Финляндии в среду, уточняет издание.
Правительство Финляндии стремится полностью закрыть все пропускные пункты на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия беженцев, также финский кабмин должен вести подготовку к ответным мерам со стороны РФ, писала ранее газета.
Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся открытыми КПП расположены на севере Финляндии, только два из числа работающих – "Вартиус" и "Салла" - принимают заявления об убежище. В пятницу газета IltaLehti сообщала со ссылкой на источники, что МВД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии всех пропускных пунктов на границе с Россией. В воскресенье глава МВД Финляндии Мари Рантанен подтвердила данные о подготовке дальнейших ограничений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о закрытии финских КПП на границе с РФ, заявил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков, говоря об обвинениях в адрес российских пограничников, заявил, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения Москва не приемлет. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.