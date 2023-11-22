https://ria.ru/20231122/gosduma-1910961249.html

В Госдуме назвали торжеством правды карту Крыма в соцсетях Европарламента

В Госдуме назвали торжеством правды карту Крыма в соцсетях Европарламента - РИА Новости, 22.11.2023

В Госдуме назвали торжеством правды карту Крыма в соцсетях Европарламента

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал торжеством правды карту с российским Крымом опубликованную в соцсетях Европарламента. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T07:19

2023-11-22T07:19

2023-11-22T07:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал торжеством правды карту с российским Крымом опубликованную в соцсетях Европарламента. Европарламент во вторник утром разместил на своей странице в сети X посвященную международной торговле ЕС карту, где Крым был помечен частью России. Этот пост вызвал негодование подписчиков, в основном - украинских, после чего был удален. Позже Европарламент принес извинения за пост и обещал своим читателям "исправиться". "Появление карты с российским Крымом является торжеством правды и справедливости, которую западным пропагандистам все труднее утаить в мешке. Российский статус Крыма уже ни у кого не вызывает сомнений: ни в Европе, ни за океаном. Но есть определенный политес, который они вынуждены соблюдать перед Украиной", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, на сегодня количество стран, которые видят Крым украинским, можно посчитать по пальцам. "Те, кто в Европарламенте рвет на груди рубаху в заявлениях об украинском статусе Крыма, на самом деле прекрасно понимает, что полуостров принадлежит России и останется российским навсегда", - подчеркнул депутат. По его словам, европейские официальные лица по различным причинам не могут озвучить то, что на самом деле думают о статусе Крыма, а вот простой человек, сотрудник аппарата Европарламента, который составлял карту мира, без задней мысли обозначил Крым таким, каким он является по определению - российским. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают эту позицию. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20231117/uscherb-1909991996.html

https://ria.ru/20231117/krym-1909989355.html

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россия, украина, дмитрий белик, госдума рф, европарламент, политика, республика крым