https://ria.ru/20231122/golosovanie-1911133464.html

Около трех миллионов человек приняли участие в тестировании платформы ДЭГ

Около трех миллионов человек приняли участие в тестировании платформы ДЭГ - РИА Новости, 22.11.2023

Около трех миллионов человек приняли участие в тестировании платформы ДЭГ

Почти 3 миллиона человек приняли участие в тренировке платформы для дистанционного электронного голосования (ДЭГ), это 76% записавшихся на тестирование,... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T17:53

2023-11-22T17:53

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Почти 3 миллиона человек приняли участие в тренировке платформы для дистанционного электронного голосования (ДЭГ), это 76% записавшихся на тестирование, говорится в сообщении Минцифры. Ранее ЦИК России назначила проведение общероссийской тренировки нескольких информационных систем, в числе которых - ГАС "Выборы" 2.0 и система ДЭГ. Тренировка проходит с 9 октября по 29 ноября. В рамках этой тренировки систем ГАС "Выборы" 2.0 и ДЭГ с 15 по 17 ноября было предусмотрено пробное трехдневное голосование. "Тренировка дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проводилась с 15 по 17 ноября 2023 года на портале ДЭГ. В ней приняли участие 2,8 млн человек - 76% успешно записавшихся на тестирование", - сказано в сообщении. Во время тренировки проверили процедуру ДЭГ, от подачи заявления на участие до подведения итогов. На тестировании также испытали готовность системы к нагрузкам. "Тестирование прошло успешно, полученный опыт будет применяться в будущих избирательных кампаниях", - резюмировали в министерстве. Активнее всего в тестировании участвовали жители Московской, Ростовской, Свердловской областей, города Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Самая высокая явка - в Мурманской, Псковской, Ярославской и Московской областях, а также в Карачаево-Черкесской Республике. Ранее в ноябре Минцифры сообщало, что на участие в тестировании подали заявление более 3,8 миллиона россиян. В министерстве отметили, что активнее всего это делали жители Московской, Ростовской, Свердловской областей, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895412634.html

https://ria.ru/20230911/tik-1895528690.html

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общество, технологии, свердловская область, краснодарский край, цик рф, санкт-петербург