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В ООН рассказали о жертвах среди детей и женщин в секторе Газа - РИА Новости, 22.11.2023
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22:29 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/gaza-1911201577.html
В ООН рассказали о жертвах среди детей и женщин в секторе Газа
В ООН рассказали о жертвах среди детей и женщин в секторе Газа - РИА Новости, 22.11.2023
В ООН рассказали о жертвах среди детей и женщин в секторе Газа
Почти 70 процентов убитых в секторе Газа в ходе эскалации палестино-израильского конфликта - дети и женщины, заявил в эфире телеканала CNN заместитель... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T22:29
2023-11-22T22:29
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
мартин гриффитс
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Почти 70 процентов убитых в секторе Газа в ходе эскалации палестино-израильского конфликта - дети и женщины, заявил в эфире телеканала CNN заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. "Но 68 процентов людей, убитых в Газе, - это женщины и дети… Это абсолютная бойня… В этом конфликте убито больше детей, чем в любом другом, о котором можно подумать", - заявил Гриффитс. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 14 532, количество раненых превысило 35 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
https://ria.ru/20231122/konflikt-1911018303.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, мартин гриффитс, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Мартин Гриффитс, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ООН рассказали о жертвах среди детей и женщин в секторе Газа

Гриффтс: 68% убитых в секторе Газа были женщинами и детьми

© AP Photo / Abed KhaledМужчина сидит на обломках в секторе Газа
Мужчина сидит на обломках в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Мужчина сидит на обломках в секторе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Почти 70 процентов убитых в секторе Газа в ходе эскалации палестино-израильского конфликта - дети и женщины, заявил в эфире телеканала CNN заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
"Но 68 процентов людей, убитых в Газе, - это женщины и дети… Это абсолютная бойня… В этом конфликте убито больше детей, чем в любом другом, о котором можно подумать", - заявил Гриффитс.
Акция в поддержку Израиля в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу
11 ноября, 08:00
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Житель Тель-Авива во время митинга у здания Министерства обороны Израиля с требованием освободить заложников, захваченных группировкой ХАМАС в ходе нападения на территорию Израиля 7 октября - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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Вчера, 13:54
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 14 532, количество раненых превысило 35 тысяч человек.
Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
От Украины к Ближнему Востоку: мир стоит на пороге третьей мировой
12 ноября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимМартин ГриффитсООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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