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Путин напомнил слова генсека ООН, что Газа стала огромным детским кладбищем - РИА Новости, 22.11.2023
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16:30 22.11.2023 (обновлено: 17:22 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/gaza-1911106983.html
Путин напомнил слова генсека ООН, что Газа стала огромным детским кладбищем
Путин напомнил слова генсека ООН, что Газа стала огромным детским кладбищем - РИА Новости, 22.11.2023
Путин напомнил слова генсека ООН, что Газа стала огромным детским кладбищем
Президент России Владимир Путин задался вопросом, почему мировые лидеры "не потрясены" словами генсека ООН Антониу Гутерреша, что Газа превратилась в огромное... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:30
2023-11-22T17:22
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
израиль
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733699567_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e909b2974259c97a1dc882baee7f1db.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин задался вопросом, почему мировые лидеры "не потрясены" словами генсека ООН Антониу Гутерреша, что Газа превратилась в огромное детское кладбище.На виртуальном саммите "Большой двадцатки" Путин отметил слова предыдущих выступавших, говоривших, что они потрясены действиями России на Украине и гибелью людей."Понимаю, что это война, гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе, это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа сегодня не потрясает? А то, что врачам приходится делать детям операции, полостные операции, действовать скальпелем по детскому телу без наркоза, это не потрясает? А то, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сказал, что Газа превратилась в огромное детское кладбище, это не потрясает?" - сказал президент России.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
сектор газа
израиль
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353
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353
60
"Это не потрясает?" – Путин сравнил ситуацию на Украине и в секторе Газа
Владимир Путин ответил некоторым коллегам, которые в своих выступлениях заявили, что их потрясает "продолжающаяся агрессия России на Украине".
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5
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7 495 645-6601
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль, владимир путин
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Израиль, Владимир Путин
Путин напомнил слова генсека ООН, что Газа стала огромным детским кладбищем

Путин: почему мировые лидеры не потрясены, что Газа стала детским кладбищем

© РИА Новости / Ахмед Закот | Перейти в медиабанкДети у дома, разрушенного в результате бомбардировки на северо-востоке сектора Газа в городе Бейт-Ханун
Дети у дома, разрушенного в результате бомбардировки на северо-востоке сектора Газа в городе Бейт-Ханун - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Ахмед Закот
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Дети у дома, разрушенного в результате бомбардировки на северо-востоке сектора Газа в городе Бейт-Ханун
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин задался вопросом, почему мировые лидеры "не потрясены" словами генсека ООН Антониу Гутерреша, что Газа превратилась в огромное детское кладбище.
На виртуальном саммите "Большой двадцатки" Путин отметил слова предыдущих выступавших, говоривших, что они потрясены действиями России на Украине и гибелью людей.
"Понимаю, что это война, гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе, это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа сегодня не потрясает? А то, что врачам приходится делать детям операции, полостные операции, действовать скальпелем по детскому телу без наркоза, это не потрясает? А то, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сказал, что Газа превратилась в огромное детское кладбище, это не потрясает?" - сказал президент России.
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В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаИзраильВладимир Путин
 
 
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