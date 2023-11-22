https://ria.ru/20231122/gaza-1911077130.html

Более ста палестинцев похоронили в братской могиле на юге сектора Газа

Более ста палестинцев похоронили в братской могиле на юге сектора Газа - РИА Новости, 22.11.2023

Более ста палестинцев похоронили в братской могиле на юге сектора Газа

Тела 111 палестинцев из северной части сектора Газа были похоронены сегодня в братской могиле в Хан-Юнисе на юге анклава, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T15:37

2023-11-22T15:37

2023-11-22T15:38

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израиль

восточный иерусалим

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГАЗА, 22 ноя - РИА Новости. Тела 111 палестинцев из северной части сектора Газа были похоронены сегодня в братской могиле в Хан-Юнисе на юге анклава, сообщил корреспондент РИА Новости. Силы израильской армии держали тела погибших палестинцев в медицинском комплексе Аш-Шифа в городе Газа и больнице Бейт-Ханун. Сегодня утром специальные грузовики вывезли тела палестинцев из Газы и северной части анклава для захоронения на кладбище в Хан-Юнисе. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, за время эскалации конфликта более 14 тысяч палестинцев погибли в секторе Газа, в том числе 5840 детей и 3920 женщин. Число раненных составляет 33 тысячи человек, а пропавших без вести почти 7000. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

израиль

восточный иерусалим

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году