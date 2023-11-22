https://ria.ru/20231122/gaz-1910599566.html

Ни себе ни людям. Болгария пытается лишить соседей российского газа

Ни себе ни людям. Болгария пытается лишить соседей российского газа - РИА Новости, 22.11.2023

Ни себе ни людям. Болгария пытается лишить соседей российского газа

София ввела налог на транзит голубого топлива. В Белграде и Будапеште назвали это грабежом, Сербия обратилась в Еврокомиссию с просьбой признать требование... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T08:00

2023-11-22T08:00

2023-11-22T08:02

экономика

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. София ввела налог на транзит голубого топлива. В Белграде и Будапеште назвали это грабежом, Сербия обратилась в Еврокомиссию с просьбой признать требование незаконным. О том, чем обернутся усиливающиеся противоречия между союзниками, — в материале РИА Новости.Своя рубашкаНа прошлой неделе болгарский парламент установил транзитный налог в 20 левов (порядка 10,2 евро) за МВт.ч на газ, который проходит по "Турецкому потоку". В Софии рассчитывают снизить конкурентоспособность трубопроводного топлива по сравнению с дорогим СПГ. При текущей цене около 400 долларов за тысячу кубометров надбавка в 25 процентов практически сравняет цены.Белград и Будапешт считают такие действия незаконными. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что санкции не распространяются на газ. Там опасаются, что дополнительные расходы возложат именно на них.В Греции объявили, что платить должен и вовсе "Газпром". А если откажется, это позволит избавиться от контракта, действующего до 2026-го, указывают, в частности, издание "Катимерини" и портал insider.gr. Однако пострадает государственная компания DEPA Commerce (DEPA Emporias). Аналитики сообщают, что сокращение трубопроводных поставок приведет к повышению закупок сжиженного топлива у той же России. "В последние девять месяцев доля такого СПГ достигла почти 31 процента — это второй результат после импорта из США", — уточнил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.Причем, по его мнению, "под раздачу" попадут Румыния, Греция, Австрия, Северная Македония и даже Молдова. В результате Болгария рискует получить целую коалицию несогласных — со всеми вытекающими последствиями: от разбирательств в ЕК и международных арбитражных инстанциях до торговых войн.Внутренний расколСофия отказалась платить в рублях и уже полтора года не исполняет обязательства по договору с "Газпромом". Половину топлива поставляет Азербайджан через Трансадриатический газопровод (TAP) и Интерконнектор с Грецией (IGB). Однако другая половина — российский газ, указывает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Болгария получает его через разменные операции с Турцией и Грецией. "Например, в октябре этого года более 90 процентов из 1,7 миллиарда кубометров газа, поступивших в болгарскую ГТС, — российского происхождения", — уточняет эксперт.Неудивительно, что и внутри страны инициатива о новой пошлине вызвала горячие споры. Так, с резкой критикой выступил болгарский президент Румен Радев — заявил, что действия парламента противоречат конституции, а также Договору о функционировании ЕС, и ходатайствовал в Конституционный суд об отмене надбавок. "Такие внезапные идеи без каких-либо расчетов ведут к неопределенности и хаосу, к нашей изоляции в европейской семье, отвлекают и отдаляют нас от европейских принципов и норм. Кроме того, они также ставят под большую угрозу такую структурообразующую компанию, как "Булгартрансгаз", и мы обязаны ее защитить", — подчеркнул президент.Министр финансов Асен Васильев счел это защитой интересов "Газпрома" в ущерб национальным.Со своей стороны, премьер-министр Николай Денков уверен, что решение легитимно, а налог лишит российский газ безусловного ценового преимущества и обеспечит здоровую конкуренцию между всеми участниками рынка.Просто бизнесАналитики сходятся во мнении, что противоречивые действия София предприняла с целью заработать на соседях. "Болгары довольно прагматичны и сочли это неплохим бизнес-проектом", — отмечает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.Текущие тарифы зависят от условий конкретного контракта, напоминает Гривач. Например, при нефтяной привязке или наличии дисконтов трубопроводный газ обойдется значительно дешевле, поскольку котировки газовых хабов примерно в полтора-два раза выше обычного уровня. Если используется привязка к хабу, то цены будут приблизительно равны. В любом случае болгарская надбавка окажется ощутимой.Эксперт подчеркивает, что новый налог, по сути, — это дискриминационный сбор только для российского газа. Его введение противоречит правилам ЕС и соглашениям о транзите между "Газпромом" и "Булгартрансгазом". В то же время непонятен сам механизм взимания средств. Транзит оплачивается в соответствии с контрактом, не предусматривающим такие списания. "Газпром" и так платит за доставку топлива по территориям стран, через которые пролегает инфраструктура. "Это нормальная практика, ведь земля под газопроводами, построенными российской компанией, принадлежит государству или сдана им в долгосрочную аренду владельцам сетей для прокачки голубого топлива", — объясняет Хазанов. Но дополнительные требования выходят за рамки договоров.Таким образом, у болгарской стороны есть два варианта — идти в суд и доказывать законность нововведенного сбора или прекратить транзит. "Думаю, инициативу и ввели для того, чтобы шантажировать Россию и соседей угрозой перекрыть вентиль. Если София готова идти до конца, то уже этой зимой возможен острый искусственный газовый кризис в Юго-Восточной Европе, который неизбежно затронет европейский рынок в целом", — предупреждает Гривач.Сейчас участники рынка ожидают, что ЕК и Конституционный суд встанут на сторону пострадавших. Однако российские аналитики уверены: если "трюк" не удастся осуществить на этот раз, его вполне могут приберечь на будущее.

https://ria.ru/20231116/bolgariya-1909735458.html

https://ria.ru/20231120/spg-1909642178.html

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экономика, болгария, греция, венгрия, сербия, газпром, еврокомиссия, евросоюз, турецкий поток