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Центральный выставочный зал и галерея открылись в Оренбурге после ремонта - РИА Новости, 22.11.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
15:50 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/galereya-1911082947.html
Центральный выставочный зал и галерея открылись в Оренбурге после ремонта
Центральный выставочный зал и галерея открылись в Оренбурге после ремонта - РИА Новости, 22.11.2023
Центральный выставочный зал и галерея открылись в Оренбурге после ремонта
В Оренбурге открылись после реновации Центральный выставочный зал и галерея "Оренбургский пуховый платок", в мероприятии принял участие губернатор Оренбургской... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:50
2023-11-22T15:50
оренбургская область
оренбург
оренбургская область
денис паслер
выставки
реновация
ремонт
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Оренбурге открылись после реновации Центральный выставочный зал и галерея "Оренбургский пуховый платок", в мероприятии принял участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер, сообщает пресс-служба регионального правительства. Центральный выставочный зал, который входит в состав Оренбургского областного музея изобразительных искусств, впервые за 40 лет работы капитально отремонтировали. На это было направлено 60 миллионов рублей. В помещении полностью заменены инженерные сети, полы, установлены вентиляция, новая система пожарной и охранной сигнализации, оборудованы санитарные комнаты для людей с ограниченными возможностями. "Сегодня мне очень приятно находиться в этом зале, обновленном, уютном, готовом принимать экспозиции со всего мира. С 2021 года мы масштабно занимаемся культурными учреждениями, на следующий год планируем открыть еще два объекта. Уверен, что здесь будут выставляться разные деятели искусства, российские и зарубежные мастера. А оренбуржцы с удовольствием посетят экспозиции, которые заслуживают внимания, рассказывают о современных культурных событиях, о людях и их творчестве", – отметил Паслер, слова которого приводит пресс-служба. Благодаря капитальному ремонту, который шел более полугода, выставочный зал и галерея "Оренбургский пуховый платок" станут востребованными у зрителя площадками для демонстрации современного искусства. Обновленный зал начнет свою работу с открытия выставки "История русской святости. Памятники XVI-XX веков из собрания Музея имени Андрея Рублева" (Москва). Масштабный выставочный проект посвящен образам русских святых – от равноапостольного князя Владимира Святославича до преподобного Серафима Саровского. В состав выставки вошло более 120 предметов русского церковного искусства XVI – начала XX века. Это иконы, гравюры, предметы декоративно-прикладного искусства, рассказывающие о более чем тысячелетней истории русской святости, жизни и чудесах подвижников благочестия. "Наша задача – привлечь внимание самого широкого круга зрителей всех возрастов к древнерусскому искусству как к культурному генокоду нации, нашему основному достоянию", – сказал директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Михаил Миндлин. Выставочный зал – самая большая по площади локация для проведения художественных выставок в Оренбурге. Она зарекомендовала себя надежным партнером. Санкт-Петербургская галерея современного искусства PS трижды демонстрировала здесь свои проекты: "Сальвадор Дали. Сюрреализм – это я", "Шедевры мастеров парижской школы", "Пабло Пикассо. Художник среди поэтов". За последние 10 лет в выставочном зале и галерее "Оренбургский пуховый платок" прошли сотни выставок разного уровня: международные, всероссийские, областные, персональные выставки оренбургских и приглашенных художников.
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РИА Новости
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оренбург, оренбургская область, денис паслер, выставки, реновация, ремонт
Оренбургская область, Оренбург, Оренбургская область, Денис Паслер, Выставки, Реновация, Ремонт

Центральный выставочный зал и галерея открылись в Оренбурге после ремонта

CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) / Центральный выставочный зал в Оренбурге
Центральный выставочный зал в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) /
Центральный выставочный зал в Оренбурге
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Оренбурге открылись после реновации Центральный выставочный зал и галерея "Оренбургский пуховый платок", в мероприятии принял участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Центральный выставочный зал, который входит в состав Оренбургского областного музея изобразительных искусств, впервые за 40 лет работы капитально отремонтировали. На это было направлено 60 миллионов рублей. В помещении полностью заменены инженерные сети, полы, установлены вентиляция, новая система пожарной и охранной сигнализации, оборудованы санитарные комнаты для людей с ограниченными возможностями.
"Сегодня мне очень приятно находиться в этом зале, обновленном, уютном, готовом принимать экспозиции со всего мира. С 2021 года мы масштабно занимаемся культурными учреждениями, на следующий год планируем открыть еще два объекта. Уверен, что здесь будут выставляться разные деятели искусства, российские и зарубежные мастера. А оренбуржцы с удовольствием посетят экспозиции, которые заслуживают внимания, рассказывают о современных культурных событиях, о людях и их творчестве", – отметил Паслер, слова которого приводит пресс-служба.
Благодаря капитальному ремонту, который шел более полугода, выставочный зал и галерея "Оренбургский пуховый платок" станут востребованными у зрителя площадками для демонстрации современного искусства.
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Обновленный зал начнет свою работу с открытия выставки "История русской святости. Памятники XVI-XX веков из собрания Музея имени Андрея Рублева" (Москва). Масштабный выставочный проект посвящен образам русских святых – от равноапостольного князя Владимира Святославича до преподобного Серафима Саровского. В состав выставки вошло более 120 предметов русского церковного искусства XVI – начала XX века. Это иконы, гравюры, предметы декоративно-прикладного искусства, рассказывающие о более чем тысячелетней истории русской святости, жизни и чудесах подвижников благочестия.
"Наша задача – привлечь внимание самого широкого круга зрителей всех возрастов к древнерусскому искусству как к культурному генокоду нации, нашему основному достоянию", – сказал директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Михаил Миндлин.
Выставочный зал – самая большая по площади локация для проведения художественных выставок в Оренбурге. Она зарекомендовала себя надежным партнером. Санкт-Петербургская галерея современного искусства PS трижды демонстрировала здесь свои проекты: "Сальвадор Дали. Сюрреализм – это я", "Шедевры мастеров парижской школы", "Пабло Пикассо. Художник среди поэтов". За последние 10 лет в выставочном зале и галерее "Оренбургский пуховый платок" прошли сотни выставок разного уровня: международные, всероссийские, областные, персональные выставки оренбургских и приглашенных художников.
 
Оренбургская областьОренбургОренбургская областьДенис ПаслерВыставкиРеновацияРемонт
 
 
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