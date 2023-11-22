https://ria.ru/20231122/g20-1910994013.html
Путин не планирует двусторонних бесед по ВКС на саммите G20, заявил Песков
Путин не планирует двусторонних бесед по ВКС на саммите G20, заявил Песков - РИА Новости, 22.11.2023
Путин не планирует двусторонних бесед по ВКС на саммите G20, заявил Песков
Президент России Владимир Путин не планирует двусторонних бесед по видеоконференцсвязи с участниками виртуального саммита G20, который в среду проводит Индия,... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T10:48
2023-11-22T10:48
2023-11-22T10:54
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует двусторонних бесед по видеоконференцсвязи с участниками виртуального саммита G20, который в среду проводит Индия, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.Саммит начнется 22 ноября в 17.30 (15.00 мск), среди тем к обсуждению - ситуация в мировой экономике и финансах, климатическая повестка и цифровизация. Песков, говоря ранее о выступлении Путина перед лидерами G20, отмечал, что "повестка понятна - это нынешняя ситуация, весьма и весьма неспокойная", и подчеркивал, что "будет изложена позиция Российской Федерации, которая достаточно хорошо известна, последовательна, сбалансирована".Первый замглавы МИД Индии Винай Кварта, говоря о возможных темах обсуждений лидеров, отметил, что не может предсказывать, какие именно вопросы будут подняты, но напомнил, что "G20 сосредоточила основное внимание на приоритетах развития и на том, в какой степени события в других частях мира влияют на пространство для развития, пространство, связанное с развитием, финансированием, другими аспектами развития и экономического роста".
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в мире, индия, воздушно-космические силы россии, большая двадцатка, саммит g20, россия, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Индия, Воздушно-космические силы России, Большая двадцатка, Саммит G20, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин не планирует двусторонних бесед по ВКС на саммите G20, заявил Песков
Песков: Путин не планирует двусторонних бесед по ВКС с участниками саммита G20
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует двусторонних бесед по видеоконференцсвязи с участниками виртуального саммита G20, который в среду проводит Индия, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Саммит начнется 22 ноября в 17.30 (15.00 мск), среди тем к обсуждению - ситуация в мировой экономике и финансах, климатическая повестка и цифровизация. Песков, говоря ранее о выступлении Путина перед лидерами G20, отмечал, что "повестка понятна - это нынешняя ситуация, весьма и весьма неспокойная", и подчеркивал, что "будет изложена позиция Российской Федерации, которая достаточно хорошо известна, последовательна, сбалансирована".
Первый замглавы МИД Индии Винай Кварта, говоря о возможных темах обсуждений лидеров, отметил, что не может предсказывать, какие именно вопросы будут подняты, но напомнил, что "G20 сосредоточила основное внимание на приоритетах развития и на том, в какой степени события в других частях мира влияют на пространство для развития, пространство, связанное с развитием, финансированием, другими аспектами развития и экономического роста".
В Кремле раскрыли детали выступления Путина на внеочередном саммите G20