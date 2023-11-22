https://ria.ru/20231122/funktsionalnaya_diagnostika-1911179564.html

Свыше 300 аппаратов для функциональной диагностики направили в Подмосковье

Свыше 300 аппаратов для функциональной диагностики направили в Подмосковье - РИА Новости, 22.11.2023

Свыше 300 аппаратов для функциональной диагностики направили в Подмосковье

В больницы Московской области поступило свыше 300 единиц оборудования для функциональной диагностики с начала 2023 года, сообщает пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T20:03

2023-11-22T20:03

2023-11-22T20:03

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В больницы Московской области поступило свыше 300 единиц оборудования для функциональной диагностики с начала 2023 года, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Медицинские организации региона получили различные аппараты ЭКГ, холтеровского мониторирования сердечного ритма, функциональные кровати, аудиометры, электроэнцефалографы. Медицинскую технику закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение". "Поступление нового оборудования позволит сделать диагностику различных заболеваний более доступной. С начала года мы поставили в наши стационары и поликлиники 322 аппарата для функциональной диагностики. Новую медтехнику получили 38 медорганизаций Подмосковья", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова. По информации пресс-службы, оборудование направили в Пушкинскую, Лобненскую, Воскресенскую, Солнечногорскую, Коломенскую, Истринскую, Сергиево-Посадскую и прочие больницы. Главврач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев отметил, что аппараты предназначены для контроля работы сердечно-сосудистой системы и выявления жизненно-угрожающих отклонений. "Мы получили более 20 электрокардиографов и один аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма. Новое оборудование будет работать не только в стационаре и поликлиниках, но и на отдаленных территориях округа – в ФАПах и амбулаториях. Точная диагностика сердечно-сосудистой патологии станет доступнее для жителей округа", - сказал Дмитриев. На исследования направит лечащий врач при наличии медицинских показаний. Диагностику проводят бесплатно, по полису ОМС.

https://ria.ru/20231121/tyazheloe_medoborudovanie-1910861367.html

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диагностика, московская область (подмосковье), больницы, министерство здравоохранения московской области