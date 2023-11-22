https://ria.ru/20231122/forum-1911005895.html

Эксперты обменяются педагогическим опытом на форуме в Самаре

Эксперты обменяются педагогическим опытом на форуме в Самаре - РИА Новости, 22.11.2023

Эксперты обменяются педагогическим опытом на форуме в Самаре

Четвертый Поволжский педагогический форум "Система непрерывного педагогического образования: инновационные идеи, модели и перспективы" начал открылся в... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T11:35

2023-11-22T11:35

2023-11-22T14:21

год педагога и наставника

общество

самарская область

сн_образование

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Четвертый Поволжский педагогический форум "Система непрерывного педагогического образования: инновационные идеи, модели и перспективы" начал открылся в Самарской области.На него зарегистрировались более 450 спикеров и около 1500 участников. В их числе ученые, педагогические работники, студенты не только из Самарской области и Приволжского федерального округа, но и Санкт-Петербурга, Москвы, Омска, Томска, Благовещенска, Брянска, Сыктывкара, Республики Коми, а также Казахстана, Узбекистана и Германии.Мероприятие организовано Самарским государственным социально-педагогическим университетом совместно с Поволжской академией образования и искусств имени Святителя Алексия при поддержке регионального министерства образования и науки и пройдет с 22 по 24 ноября.В программу форума входят заседания, круглые столы, научно-практические конференции, мастер-классы, мастерские, литературная и педагогическая гостиные, проектные сессии, дискуссионные площадки, психологические мастерские, неформальные встречи и т.д., задействовано пространство технопарков, библиотек, лабораторий, учебных кабинетов."Поволжский форум для нас традиционно знаковое и важное образовательное событие! А тем более в этом году – в Год педагога и наставника. Мы спроектировали программу так, чтобы преподаватели нашего и других вузов, школьные учителя и воспитатели детских садов, студенты -будущие педагоги были все три дня максимально погружены в жизнь современного образования во всех проявлениях: обучение, воспитание, педагогическое мастерство, методики и технологии преподавания, наука, искусство и общение! Мы обсудим, в том числе на круглом столе итоги проекта создания единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических и управленческих кадров, в котором наш университет принимал участие в качестве координатора работы педагогических команд из Ульяновской, Воронежской, Липецкой, Ярославской областей и Республике Татарстан, – отмечает и.о. ректора СГСПУ Светлана Юрьевна Бакулина. – "Учиться на протяжении всей жизни" – одна из основных компетенций, которые мы формируем у современного школьника и студента, а значит и учитель, и преподаватель должны жить и работать в этой парадигме".В рамках форума также пройдет Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Проблемное поле специального и инклюзивного образования в XXI веке", посвященная 55-летию Нины Ивановны Буковцовой и 35-летию факультета психологии и специального образования и Х Международная научно-практическая конференция "Информационные технологии в социальной сфере", посвященная 65-летию со дня рождения д.п.н., профессора В.И. Пугача.Кроме того, 22 ноября состоится торжественная церемония присвоения Технопарку универсальных педагогических компетенций СГСПУ имени д.ф.-м.н., профессора Е.Я.Когана.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, самарская область, сн_образование