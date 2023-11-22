https://ria.ru/20231122/fobos-1910967431.html

В Москве ожидается затяжной снегопад весь четверг

В Москве ожидается затяжной снегопад весь четверг - РИА Новости, 22.11.2023

В Москве ожидается затяжной снегопад весь четверг

Затяжной снегопад на сутки ожидается в Москве в четверг, сформируется снежный покров в 2-3 сантиметра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T08:36

2023-11-22T08:36

2023-11-22T08:36

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Затяжной снегопад на сутки ожидается в Москве в четверг, сформируется снежный покров в 2-3 сантиметра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В четверг после 15 часов теплый фронт даст старт обложным снегопадам на сутки. В результате чего сформируется снежный покров в 2-3 сантиметра, в пятницу до 8 сантиметров, в выходные 8-10 сантиметров", - сказал Тишковец. Синоптик добавил, что на следующей неделе – в понедельник, в связи с выходом южного циклона – ожидаются обильные снегопады с высокой вероятностью ледяного дождя, снежный покров повысится до 10-15 сантиметров.

https://ria.ru/20231122/pogoda-1910966484.html

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общество, москва, евгений тишковец, россия