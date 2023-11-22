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В Москве ожидается затяжной снегопад весь четверг - РИА Новости, 22.11.2023
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08:36 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/fobos-1910967431.html
В Москве ожидается затяжной снегопад весь четверг
В Москве ожидается затяжной снегопад весь четверг - РИА Новости, 22.11.2023
В Москве ожидается затяжной снегопад весь четверг
Затяжной снегопад на сутки ожидается в Москве в четверг, сформируется снежный покров в 2-3 сантиметра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T08:36
2023-11-22T08:36
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Затяжной снегопад на сутки ожидается в Москве в четверг, сформируется снежный покров в 2-3 сантиметра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В четверг после 15 часов теплый фронт даст старт обложным снегопадам на сутки. В результате чего сформируется снежный покров в 2-3 сантиметра, в пятницу до 8 сантиметров, в выходные 8-10 сантиметров", - сказал Тишковец. Синоптик добавил, что на следующей неделе – в понедельник, в связи с выходом южного циклона – ожидаются обильные снегопады с высокой вероятностью ледяного дождя, снежный покров повысится до 10-15 сантиметров.
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общество, москва, евгений тишковец, россия
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Россия
В Москве ожидается затяжной снегопад весь четверг

Фобос: в Москве ожидается затяжной снегопад на сутки в четверг

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗанесенные снегом автомобили
Занесенные снегом автомобили - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Занесенные снегом автомобили. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Затяжной снегопад на сутки ожидается в Москве в четверг, сформируется снежный покров в 2-3 сантиметра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В четверг после 15 часов теплый фронт даст старт обложным снегопадам на сутки. В результате чего сформируется снежный покров в 2-3 сантиметра, в пятницу до 8 сантиметров, в выходные 8-10 сантиметров", - сказал Тишковец.
Синоптик добавил, что на следующей неделе – в понедельник, в связи с выходом южного циклона – ожидаются обильные снегопады с высокой вероятностью ледяного дождя, снежный покров повысится до 10-15 сантиметров.
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