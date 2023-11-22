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Россия продолжит контакты с ООН по восстановлению экспорта сельхозпродукции - РИА Новости, 22.11.2023
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14:40 22.11.2023 (обновлено: 14:45 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/eksport-1911062503.html
Россия продолжит контакты с ООН по восстановлению экспорта сельхозпродукции
Россия продолжит контакты с ООН по восстановлению экспорта сельхозпродукции - РИА Новости, 22.11.2023
Россия продолжит контакты с ООН по восстановлению экспорта сельхозпродукции
Россия продолжает контактировать с ООН по восстановлению экспорта российской сельхозпродукции и удобрений, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:40
2023-11-22T14:45
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия продолжает контактировать с ООН по восстановлению экспорта российской сельхозпродукции и удобрений, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Номинально говорится, что санкций в том, что касается продовольствия и удобрений в интересах продовольственной безопасности, не существует. В западных столицах любят говорить о том, как они привержены вопросам обеспечения продовольственной безопасности… На деле это не так. Все заявления не подкрепляются делами. На деле наш сельхозэкспорт сталкивается с серьезными барьерами, которые введены Европейским Союзом и США… Это один из серьезных уроков, которые мы извлекаем из тех контактов, которые были и продолжаются с представителями ООН в том, что касается реализации меморандума Россия — ООН", - сказал Вершинин в ходе посольского круглого стола по тематике продовольственной безопасности. Он добавил, что к проблемам глобальной продовольственной безопасности привели пандемия COVID-19, бесконтрольная денежная эмиссия западных стран, перекосы глобальной экономики, системные ошибки и просчеты в макроэкономической и энергетической продовольственной политике крупнейших западных стран, а также "массированные антироссийские односторонние санкции", которые "еще больше обострили эти отрицательные тенденции и усугубили разбалансировку глобальных рынков". Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html
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россия, турция, украина, сергей вершинин, оон, swift, владимир путин, в мире
Россия, Турция, Украина, Сергей Вершинин, ООН, SWIFT, Владимир Путин, В мире
Россия продолжит контакты с ООН по восстановлению экспорта сельхозпродукции

МИД: РФ продолжит контакты с ООН по восстановлению экспорта сельхозпродукции

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы в Красноярском крае
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия продолжает контактировать с ООН по восстановлению экспорта российской сельхозпродукции и удобрений, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Номинально говорится, что санкций в том, что касается продовольствия и удобрений в интересах продовольственной безопасности, не существует. В западных столицах любят говорить о том, как они привержены вопросам обеспечения продовольственной безопасности… На деле это не так. Все заявления не подкрепляются делами. На деле наш сельхозэкспорт сталкивается с серьезными барьерами, которые введены Европейским Союзом и США… Это один из серьезных уроков, которые мы извлекаем из тех контактов, которые были и продолжаются с представителями ООН в том, что касается реализации меморандума Россия — ООН", - сказал Вершинин в ходе посольского круглого стола по тематике продовольственной безопасности.
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Он добавил, что к проблемам глобальной продовольственной безопасности привели пандемия COVID-19, бесконтрольная денежная эмиссия западных стран, перекосы глобальной экономики, системные ошибки и просчеты в макроэкономической и энергетической продовольственной политике крупнейших западных стран, а также "массированные антироссийские односторонние санкции", которые "еще больше обострили эти отрицательные тенденции и усугубили разбалансировку глобальных рынков".
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
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