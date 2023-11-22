Россия продолжит контакты с ООН по восстановлению экспорта сельхозпродукции
МИД: РФ продолжит контакты с ООН по восстановлению экспорта сельхозпродукции
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия продолжает контактировать с ООН по восстановлению экспорта российской сельхозпродукции и удобрений, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Номинально говорится, что санкций в том, что касается продовольствия и удобрений в интересах продовольственной безопасности, не существует. В западных столицах любят говорить о том, как они привержены вопросам обеспечения продовольственной безопасности… На деле это не так. Все заявления не подкрепляются делами. На деле наш сельхозэкспорт сталкивается с серьезными барьерами, которые введены Европейским Союзом и США… Это один из серьезных уроков, которые мы извлекаем из тех контактов, которые были и продолжаются с представителями ООН в том, что касается реализации меморандума Россия — ООН", - сказал Вершинин в ходе посольского круглого стола по тематике продовольственной безопасности.
Он добавил, что к проблемам глобальной продовольственной безопасности привели пандемия COVID-19, бесконтрольная денежная эмиссия западных стран, перекосы глобальной экономики, системные ошибки и просчеты в макроэкономической и энергетической продовольственной политике крупнейших западных стран, а также "массированные антироссийские односторонние санкции", которые "еще больше обострили эти отрицательные тенденции и усугубили разбалансировку глобальных рынков".
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.