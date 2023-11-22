https://ria.ru/20231122/eksport-1911062503.html

Россия продолжит контакты с ООН по восстановлению экспорта сельхозпродукции

Россия продолжит контакты с ООН по восстановлению экспорта сельхозпродукции - РИА Новости, 22.11.2023

Россия продолжит контакты с ООН по восстановлению экспорта сельхозпродукции

Россия продолжает контактировать с ООН по восстановлению экспорта российской сельхозпродукции и удобрений, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:40

2023-11-22T14:40

2023-11-22T14:45

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия продолжает контактировать с ООН по восстановлению экспорта российской сельхозпродукции и удобрений, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Номинально говорится, что санкций в том, что касается продовольствия и удобрений в интересах продовольственной безопасности, не существует. В западных столицах любят говорить о том, как они привержены вопросам обеспечения продовольственной безопасности… На деле это не так. Все заявления не подкрепляются делами. На деле наш сельхозэкспорт сталкивается с серьезными барьерами, которые введены Европейским Союзом и США… Это один из серьезных уроков, которые мы извлекаем из тех контактов, которые были и продолжаются с представителями ООН в том, что касается реализации меморандума Россия — ООН", - сказал Вершинин в ходе посольского круглого стола по тематике продовольственной безопасности. Он добавил, что к проблемам глобальной продовольственной безопасности привели пандемия COVID-19, бесконтрольная денежная эмиссия западных стран, перекосы глобальной экономики, системные ошибки и просчеты в макроэкономической и энергетической продовольственной политике крупнейших западных стран, а также "массированные антироссийские односторонние санкции", которые "еще больше обострили эти отрицательные тенденции и усугубили разбалансировку глобальных рынков". Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html

https://ria.ru/20231114/aktivy-1909165011.html

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россия, турция, украина, сергей вершинин, оон, swift, владимир путин, в мире