https://ria.ru/20231122/ekonomika-1911114825.html
Путин обвинил Запад в турбулентности в мировой экономике
Путин обвинил Запад в турбулентности в мировой экономике - РИА Новости, 22.11.2023
Путин обвинил Запад в турбулентности в мировой экономике
Турбулентность в мировой экономике спровоцировали не действия России на Украине, а действия Запада в экономической сфере, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:56
2023-11-22T16:56
2023-11-22T16:56
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Турбулентность в мировой экономике спровоцировали не действия России на Украине, а действия Запада в экономической сфере, заявил президент России Владимир Путин. "Вливание триллионов долларов и евро в экономику, в банковскую систему, безусловно, спровоцировали всплеск глобальной инфляции, стремительный рост цен на продукты питания и энергоносители. Именно это лежит в основе событий, о которых я сказал (турбулентность в мировой экономике), не наши действия и наши попытки добиться справедливости на Украине, нет", - сказал Путин, выступая в ходе саммита G20. По словам президента, эти действия крупных экономик мира привели также к повышению ключевых процентных ставок. "Из-за этого больше всего пострадали беднейшие страны, конечно", - добавил Путин.
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россия, украина, владимир путин, большая двадцатка, в мире
Россия, Украина, Владимир Путин, Большая двадцатка, В мире
Путин обвинил Запад в турбулентности в мировой экономике
Путин: к турбулентности в экономике привели действия Запада, а не СВО