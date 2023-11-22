https://ria.ru/20231122/ekonomika-1911104813.html
Путин назвал G20 важной структурой в управлении экономикой
Путин назвал G20 важной структурой в управлении экономикой - РИА Новости, 22.11.2023
Путин назвал G20 важной структурой в управлении экономикой
"Группа двадцати" (G20) является важной структурой в управлении глобальной экономики и финансов, ее консолидирующий подход сейчас востребован, тем более что... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:25
2023-11-22T16:25
2023-11-22T16:42
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Группа двадцати" (G20) является важной структурой в управлении глобальной экономики и финансов, ее консолидирующий подход сейчас востребован, тем более что конфронтационные попытки различного рода по-прежнему продолжаются, заявил президент РФ Владимир Путин на внеочередном саммите "Группы двадцати" по видеосвязи.Во время выступления Путин поблагодарил Индию за продуктивную работу в ходе председательства в "Группе двадцати" в 2023 году."Многое было сделано для того, чтобы сфокусировать действия государств - членов "Двадцатки" на поиски решений по-настоящему актуальных вопросов международной социально-экономической повестки. Именно для этого и создавалась "Группа двадцати" как важная многосторонняя структура управления в сфере глобальной экономики и финансов. Именно такой консолидирующий подход, на наш взгляд, сейчас востребован, тем более что конфронтационные попытки различного рода по-прежнему продолжаются", - сказал Путин.
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большая двадцатка, россия, владимир путин, индия, в мире
Большая двадцатка, Россия, Владимир Путин, Индия, В мире
Путин назвал G20 важной структурой в управлении экономикой
Путин назвал G20 важной структурой в управлении глобальной экономикой
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Группа двадцати" (G20) является важной структурой в управлении глобальной экономики и финансов, ее консолидирующий подход сейчас востребован, тем более что конфронтационные попытки различного рода по-прежнему продолжаются, заявил президент РФ Владимир Путин на внеочередном саммите "Группы двадцати" по видеосвязи.
Во время выступления Путин поблагодарил Индию
за продуктивную работу в ходе председательства в "Группе двадцати" в 2023 году.
"Многое было сделано для того, чтобы сфокусировать действия государств - членов "Двадцатки" на поиски решений по-настоящему актуальных вопросов международной социально-экономической повестки. Именно для этого и создавалась "Группа двадцати" как важная многосторонняя структура управления в сфере глобальной экономики и финансов. Именно такой консолидирующий подход, на наш взгляд, сейчас востребован, тем более что конфронтационные попытки различного рода по-прежнему продолжаются", - сказал Путин.
Без Путина и Си: зачем нужна "Большая двадцатка"