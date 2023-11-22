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Путин назвал G20 важной структурой в управлении экономикой - РИА Новости, 22.11.2023
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16:25 22.11.2023 (обновлено: 16:42 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/ekonomika-1911104813.html
Путин назвал G20 важной структурой в управлении экономикой
Путин назвал G20 важной структурой в управлении экономикой - РИА Новости, 22.11.2023
Путин назвал G20 важной структурой в управлении экономикой
"Группа двадцати" (G20) является важной структурой в управлении глобальной экономики и финансов, ее консолидирующий подход сейчас востребован, тем более что... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:25
2023-11-22T16:42
большая двадцатка
россия
владимир путин
индия
в мире
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Группа двадцати" (G20) является важной структурой в управлении глобальной экономики и финансов, ее консолидирующий подход сейчас востребован, тем более что конфронтационные попытки различного рода по-прежнему продолжаются, заявил президент РФ Владимир Путин на внеочередном саммите "Группы двадцати" по видеосвязи.Во время выступления Путин поблагодарил Индию за продуктивную работу в ходе председательства в "Группе двадцати" в 2023 году."Многое было сделано для того, чтобы сфокусировать действия государств - членов "Двадцатки" на поиски решений по-настоящему актуальных вопросов международной социально-экономической повестки. Именно для этого и создавалась "Группа двадцати" как важная многосторонняя структура управления в сфере глобальной экономики и финансов. Именно такой консолидирующий подход, на наш взгляд, сейчас востребован, тем более что конфронтационные попытки различного рода по-прежнему продолжаются", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html
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большая двадцатка, россия, владимир путин, индия, в мире
Большая двадцатка, Россия, Владимир Путин, Индия, В мире
Путин назвал G20 важной структурой в управлении экономикой

Путин назвал G20 важной структурой в управлении глобальной экономикой

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Группа двадцати" (G20) является важной структурой в управлении глобальной экономики и финансов, ее консолидирующий подход сейчас востребован, тем более что конфронтационные попытки различного рода по-прежнему продолжаются, заявил президент РФ Владимир Путин на внеочередном саммите "Группы двадцати" по видеосвязи.
Во время выступления Путин поблагодарил Индию за продуктивную работу в ходе председательства в "Группе двадцати" в 2023 году.
"Многое было сделано для того, чтобы сфокусировать действия государств - членов "Двадцатки" на поиски решений по-настоящему актуальных вопросов международной социально-экономической повестки. Именно для этого и создавалась "Группа двадцати" как важная многосторонняя структура управления в сфере глобальной экономики и финансов. Именно такой консолидирующий подход, на наш взгляд, сейчас востребован, тем более что конфронтационные попытки различного рода по-прежнему продолжаются", - сказал Путин.
Журналисты в международном медиацентре G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Без Путина и Си: зачем нужна "Большая двадцатка"
9 сентября, 08:00
 
Большая двадцаткаРоссияВладимир ПутинИндияВ мире
 
 
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