https://ria.ru/20231122/duterte-1911012984.html

Дутерте пообещал вернуться в политику в случае импичмента дочери

Дутерте пообещал вернуться в политику в случае импичмента дочери - РИА Новости, 22.11.2023

Дутерте пообещал вернуться в политику в случае импичмента дочери

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что будет вынужден вернуться в политику либо как вице-президент, либо как сенатор, если его дочь, ныне... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T12:00

2023-11-22T12:00

2023-11-22T23:36

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давао

родриго дутерте

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сша

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что будет вынужден вернуться в политику либо как вице-президент, либо как сенатор, если его дочь, ныне вице-президент страны Сара Дутерте, будет смещена через импичмент, сообщил в среду сайт газеты Manila Times. Заявление Дутерте прозвучало на фоне сообщений о том, что некоторые депутаты палаты представителей филиппинского парламента инициируют импичмент дочери бывшего президента. Сару Дутерте подозревают в неправомерном использовании на посту министра образования по совместительству секретных фондов по программе национальных расходов. "Если вы это сделаете, я вернусь в политику. Я буду вынужден баллотироваться в сенаторы или вице-президенты, хотя я уже и стар", - приводит газета слова 78-летнего Родриго Дутерте, который ранее обещал уйти из политики после окончания срока президентских полномочий в 2022 году. Его дочь Сара баллотировалась на президентских выборах прошлого года в тандеме с нынешним президентом страны Фердинандо Маркосом-младшим. Несмотря на разговоры об импичменте Сары Дутерте, спикер палаты представителей Фердинанд Мартин Ромуальдес опроверг их. "Я ничего не знаю. Ничего не зафиксировано, новостей таких не было", - сказал Ромуальдес, кузен президента Фердинанда Маркоса-младшего. Сам президент, как отмечает Manilf Times, уверял, что его связывают с Дутерте хорошие отношения. "Она не заслуживает импичмента", - сказал он. Политика Филиппин очень тесно связана с семейными кланами государственных деятелей и отношениями между ними. Так, весной этого года стало известно, что президент Маркос, сын бывшего диктатора Филиппин Фердинанда Маркоса-старшего, назначил на важный пост главы местного совета мира и порядка в городе Давао сына Родриго Дутерте Себастьяна. Как сообщалось ранее, на 2023 год правительство Филиппин запросило 9,2 миллиарда песо (162,3 миллиона долларов) для секретных фондов. Министерство образования, которое возглавляет Сара Дутерте, должна была получить из секретных фондов 150 миллионов песо (2,6 миллиона долларов США).

https://ria.ru/20200402/1569481307.html

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в мире, филиппины, давао, родриго дутерте, фердинанд маркос, сша