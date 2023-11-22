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Поляки пригрозили Дуде новым "майданом" из-за обращения к Зеленскому - РИА Новости, 22.11.2023
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03:48 22.11.2023 (обновлено: 14:12 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/duda-1910953799.html
Поляки пригрозили Дуде новым "майданом" из-за обращения к Зеленскому
Поляки пригрозили Дуде новым "майданом" из-за обращения к Зеленскому - РИА Новости, 22.11.2023
Поляки пригрозили Дуде новым "майданом" из-за обращения к Зеленскому
Польских пользователей соцсети X возмутило поздравление президента Анджея Дуды с десятой годовщиной Майдана на Украине. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T03:48
2023-11-22T14:12
в мире
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польша
сша
анджей дуда
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Польских пользователей соцсети X возмутило поздравление президента Анджея Дуды с десятой годовщиной Майдана на Украине."Дуда, а теперь скажи, что ты думаешь, если бы мы тебе, украинскому слуге, устроили такой же майдан? Это тоже было бы нормально?" — спросила Klaudia Kotusiewicz."Поляки так не считают", — отметил Albert Rychard Official."Какое дело полякам до празднования украинского майдана, спровоцированного на иностранные деньги?" — поинтересовался Bruno Wielkopolski."Майдан был огромным поражением Украины и началом ее уничтожения спецслужбами США. Вы тоже, наверное, хотите полного уничтожения Украины", — предположил Pruf. K. Sajmonowycz."Странно, а всего несколько недель назад господин Анджей Себастьян сказал следующее: "Украина ведет себя как утопающий, который цепляется за все, что есть. Утопающий чрезвычайно опасен, он может утащить вас на дно. Просто утопить спасателя". Интересно, когда господин Анджей Себастьян говорит правду?" — задался вопросом Pablo Morales.Десять лет назад, 21 ноября 2013, на главной площади в Киеве — майдане Незалежности — начались протесты, приведшие к госперевороту. Поводом для них стала приостановка подписания соглашения с ЕС об ассоциации. Позже Майдан стал эпицентром кровавого противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину. Его кресло затем занял Петр Порошенко.
https://ria.ru/20231122/vmeshatelstvo-1910950511.html
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в мире, украина, польша, сша, анджей дуда, евросоюз
В мире, Украина, Польша, США, Анджей Дуда, Евросоюз

Поляки пригрозили Дуде новым "майданом" из-за обращения к Зеленскому

© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Президентском дворце в Варшаве
Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Президентском дворце в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Президентском дворце в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Польских пользователей соцсети X возмутило поздравление президента Анджея Дуды с десятой годовщиной Майдана на Украине.
«
"Дуда, а теперь скажи, что ты думаешь, если бы мы тебе, украинскому слуге, устроили такой же майдан? Это тоже было бы нормально?" — спросила Klaudia Kotusiewicz.
"Поляки так не считают", — отметил Albert Rychard Official.
"Какое дело полякам до празднования украинского майдана, спровоцированного на иностранные деньги?" — поинтересовался Bruno Wielkopolski.
"Майдан был огромным поражением Украины и началом ее уничтожения спецслужбами США. Вы тоже, наверное, хотите полного уничтожения Украины", — предположил Pruf. K. Sajmonowycz.
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"Странно, а всего несколько недель назад господин Анджей Себастьян сказал следующее: "Украина ведет себя как утопающий, который цепляется за все, что есть. Утопающий чрезвычайно опасен, он может утащить вас на дно. Просто утопить спасателя". Интересно, когда господин Анджей Себастьян говорит правду?" — задался вопросом Pablo Morales.
Десять лет назад, 21 ноября 2013, на главной площади в Киеве — майдане Незалежности — начались протесты, приведшие к госперевороту. Поводом для них стала приостановка подписания соглашения с ЕС об ассоциации. Позже Майдан стал эпицентром кровавого противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину. Его кресло затем занял Петр Порошенко.
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