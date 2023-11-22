https://ria.ru/20231122/duda-1910953799.html

Поляки пригрозили Дуде новым "майданом" из-за обращения к Зеленскому

Поляки пригрозили Дуде новым "майданом" из-за обращения к Зеленскому - РИА Новости, 22.11.2023

Поляки пригрозили Дуде новым "майданом" из-за обращения к Зеленскому

Польских пользователей соцсети X возмутило поздравление президента Анджея Дуды с десятой годовщиной Майдана на Украине. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T03:48

2023-11-22T03:48

2023-11-22T14:12

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Польских пользователей соцсети X возмутило поздравление президента Анджея Дуды с десятой годовщиной Майдана на Украине."Дуда, а теперь скажи, что ты думаешь, если бы мы тебе, украинскому слуге, устроили такой же майдан? Это тоже было бы нормально?" — спросила Klaudia Kotusiewicz."Поляки так не считают", — отметил Albert Rychard Official."Какое дело полякам до празднования украинского майдана, спровоцированного на иностранные деньги?" — поинтересовался Bruno Wielkopolski."Майдан был огромным поражением Украины и началом ее уничтожения спецслужбами США. Вы тоже, наверное, хотите полного уничтожения Украины", — предположил Pruf. K. Sajmonowycz."Странно, а всего несколько недель назад господин Анджей Себастьян сказал следующее: "Украина ведет себя как утопающий, который цепляется за все, что есть. Утопающий чрезвычайно опасен, он может утащить вас на дно. Просто утопить спасателя". Интересно, когда господин Анджей Себастьян говорит правду?" — задался вопросом Pablo Morales.Десять лет назад, 21 ноября 2013, на главной площади в Киеве — майдане Незалежности — начались протесты, приведшие к госперевороту. Поводом для них стала приостановка подписания соглашения с ЕС об ассоциации. Позже Майдан стал эпицентром кровавого противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину. Его кресло затем занял Петр Порошенко.

https://ria.ru/20231122/vmeshatelstvo-1910950511.html

https://ria.ru/20231122/razgovor-1910953632.html

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в мире, украина, польша, сша, анджей дуда, евросоюз