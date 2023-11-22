https://ria.ru/20231122/donetsk-1911033716.html

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 22.11.2023

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщил Telegram-канал представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T13:18

2023-11-22T13:18

2023-11-22T14:08

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 ноя — РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщил Telegram-канал представительства ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:00 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", — говорится в сообщении.Тип РЗСО не указан, о последствиях обстрела пока не сообщается.Кроме того, в 13:25 ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка два снаряда калибра 155 миллиметров со стороны Карловки.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Киевский район находится в северной части города. Его окраиной считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины