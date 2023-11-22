https://ria.ru/20231122/doma-1911100756.html
Смоленский губернатор вручил ключи жителям десяти новых домов на селе
Смоленский губернатор вручил ключи жителям десяти новых домов на селе - РИА Новости, 22.11.2023
Смоленский губернатор вручил ключи жителям десяти новых домов на селе
Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил работникам сельхозпредприятия "Шуйское" в Вяземском районе ключи от десяти новых жилых домов, построенных в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:15
2023-11-22T16:15
2023-11-22T16:15
смоленская область
смоленская область
василий анохин
вяземский район
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СМОЛЕНСК, 22 ноя – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил работникам сельхозпредприятия "Шуйское" в Вяземском районе ключи от десяти новых жилых домов, построенных в рамках госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий. "Вручил работникам сельхозпредприятия "Шуйское" в Вяземском районе ключи от десяти новых жилых домов. Ко всем домам уже подведены газ, вода, электричество. Убедился лично - условия созданы замечательные! Эти возможности предоставляет госпрограмма по комплексному развитию сельских территорий, инициированная нашим президентом", - написал Анохин в своем Telegram-канале, добавив, что государство софинансирует 80% от стоимости строительства дома, оставшиеся 20% - работодатель. Через пять лет работы сотрудник может выкупить дом за 10% от стоимости, а через 10 лет - за 1%. В числе новоселов - Зинаида Васильевна Семенова, чей сын Роман до мобилизации трудился механизатором в "Шуйском", а сейчас сражается с украинскими националистами в зоне спецоперации, рассказал губернатор. Глава региона выразил благодарность директору агрокомплекса "Шуйское" Николаю Родене за участие в программе, а также за готовность предоставить ссуду новоселам на обустройство. Василий Анохин назвал это отличным примером социально ответственного бизнеса, который заинтересован в привлечении кадров. "Договорились, что возведем здесь ещё несколько домов. Такие просьбы от сотрудников уже поступают. В целом по области планируем в следующем году построить порядка 5 тысяч квадратных метров жилья на селе. Направим на это почти четверть миллиарда рублей", - сообщил глава Смоленской области.
https://ria.ru/20231024/biznes-1905022604.html
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смоленская область, василий анохин, вяземский район
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Вяземский район
Смоленский губернатор вручил ключи жителям десяти новых домов на селе
Смоленский губернатор вручил ключи жителям десяти новых домов на селе
СМОЛЕНСК, 22 ноя – РИА Новости.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил
работникам сельхозпредприятия "Шуйское" в Вяземском районе ключи от десяти новых жилых домов, построенных в рамках госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий.
"Вручил работникам сельхозпредприятия "Шуйское" в Вяземском районе ключи от десяти новых жилых домов. Ко всем домам уже подведены газ, вода, электричество. Убедился лично - условия созданы замечательные! Эти возможности предоставляет госпрограмма по комплексному развитию сельских территорий, инициированная нашим президентом", - написал Анохин в своем Telegram-канале, добавив, что государство софинансирует 80% от стоимости строительства дома, оставшиеся 20% - работодатель. Через пять лет работы сотрудник может выкупить дом за 10% от стоимости, а через 10 лет - за 1%.
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В числе новоселов - Зинаида Васильевна Семенова, чей сын Роман до мобилизации трудился механизатором в "Шуйском", а сейчас сражается с украинскими националистами в зоне спецоперации, рассказал губернатор.
Глава региона выразил благодарность директору агрокомплекса "Шуйское" Николаю Родене за участие в программе, а также за готовность предоставить ссуду новоселам на обустройство. Василий Анохин назвал это отличным примером социально ответственного бизнеса, который заинтересован в привлечении кадров.
"Договорились, что возведем здесь ещё несколько домов. Такие просьбы от сотрудников уже поступают. В целом по области планируем в следующем году построить порядка 5 тысяч квадратных метров жилья на селе. Направим на это почти четверть миллиарда рублей", - сообщил глава Смоленской области.
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