https://ria.ru/20231122/doma-1911100756.html

Смоленский губернатор вручил ключи жителям десяти новых домов на селе

Смоленский губернатор вручил ключи жителям десяти новых домов на селе - РИА Новости, 22.11.2023

Смоленский губернатор вручил ключи жителям десяти новых домов на селе

Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил работникам сельхозпредприятия "Шуйское" в Вяземском районе ключи от десяти новых жилых домов, построенных в... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T16:15

2023-11-22T16:15

2023-11-22T16:15

смоленская область

смоленская область

василий анохин

вяземский район

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СМОЛЕНСК, 22 ноя – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил работникам сельхозпредприятия "Шуйское" в Вяземском районе ключи от десяти новых жилых домов, построенных в рамках госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий. "Вручил работникам сельхозпредприятия "Шуйское" в Вяземском районе ключи от десяти новых жилых домов. Ко всем домам уже подведены газ, вода, электричество. Убедился лично - условия созданы замечательные! Эти возможности предоставляет госпрограмма по комплексному развитию сельских территорий, инициированная нашим президентом", - написал Анохин в своем Telegram-канале, добавив, что государство софинансирует 80% от стоимости строительства дома, оставшиеся 20% - работодатель. Через пять лет работы сотрудник может выкупить дом за 10% от стоимости, а через 10 лет - за 1%. В числе новоселов - Зинаида Васильевна Семенова, чей сын Роман до мобилизации трудился механизатором в "Шуйском", а сейчас сражается с украинскими националистами в зоне спецоперации, рассказал губернатор. Глава региона выразил благодарность директору агрокомплекса "Шуйское" Николаю Родене за участие в программе, а также за готовность предоставить ссуду новоселам на обустройство. Василий Анохин назвал это отличным примером социально ответственного бизнеса, который заинтересован в привлечении кадров. "Договорились, что возведем здесь ещё несколько домов. Такие просьбы от сотрудников уже поступают. В целом по области планируем в следующем году построить порядка 5 тысяч квадратных метров жилья на селе. Направим на это почти четверть миллиарда рублей", - сообщил глава Смоленской области.

https://ria.ru/20231024/biznes-1905022604.html

https://ria.ru/20231115/vypuskniki-1909682509.html

смоленская область

вяземский район

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смоленская область, василий анохин, вяземский район