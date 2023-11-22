https://ria.ru/20231122/dokumenty-1911012219.html

ЦИК утвердил перечень документов для кандидатов на пост президента

ЦИК утвердил перечень документов для кандидатов на пост президента - РИА Новости, 22.11.2023

ЦИК утвердил перечень документов для кандидатов на пост президента

Центральная избирательная комиссии России утвердила перечень документов, представляемых в комиссию кандидатами на пост президента России, а также формы... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T11:58

2023-11-22T11:58

2023-11-22T12:02

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Центральная избирательная комиссии России утвердила перечень документов, представляемых в комиссию кандидатами на пост президента России, а также формы удостоверения зарегистрированного кандидата на должность президента Российской Федерации и удостоверения об избрании президентом, свидетельствуют принятые постановления ЦИК России.Согласно постановлению, Центризбирком постановил одобрить перечень документов, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями политических партий в ЦИК при проведении выборов президента РФ.Также ЦИК России постановила утвердить формы удостоверения зарегистрированного кандидата на должность президента Российской Федерации и удостоверения об избрании президентом.В этом же постановлении ЦИК распорядился до 1 декабря Федеральному центру информатизации при ЦИК России представить специализированное программное изделие, с помощью которого кандидаты будут готовить документы.

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политика, цик рф, россия, федеральный центр информатизации