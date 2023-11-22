https://ria.ru/20231122/dokumenty-1911012219.html
ЦИК утвердил перечень документов для кандидатов на пост президента
ЦИК утвердил перечень документов для кандидатов на пост президента - РИА Новости, 22.11.2023
ЦИК утвердил перечень документов для кандидатов на пост президента
Центральная избирательная комиссии России утвердила перечень документов, представляемых в комиссию кандидатами на пост президента России, а также формы... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:58
2023-11-22T11:58
2023-11-22T12:02
политика
цик рф
россия
федеральный центр информатизации
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_0:121:3076:1851_1920x0_80_0_0_e9d4f591d2eae5c408c00f3d733909ff.jpg
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Центральная избирательная комиссии России утвердила перечень документов, представляемых в комиссию кандидатами на пост президента России, а также формы удостоверения зарегистрированного кандидата на должность президента Российской Федерации и удостоверения об избрании президентом, свидетельствуют принятые постановления ЦИК России.Согласно постановлению, Центризбирком постановил одобрить перечень документов, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями политических партий в ЦИК при проведении выборов президента РФ.Также ЦИК России постановила утвердить формы удостоверения зарегистрированного кандидата на должность президента Российской Федерации и удостоверения об избрании президентом.В этом же постановлении ЦИК распорядился до 1 декабря Федеральному центру информатизации при ЦИК России представить специализированное программное изделие, с помощью которого кандидаты будут готовить документы.
https://ria.ru/20231120/vybory-1910570115.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_3195b875fafcddf8a354a301b24b96c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, цик рф, россия, федеральный центр информатизации
Политика, ЦИК РФ, Россия, Федеральный центр информатизации
ЦИК утвердил перечень документов для кандидатов на пост президента
ЦИК утвердил перечень документов, предоставляемых кандидатами на пост президента
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Центральная избирательная комиссии России утвердила перечень документов, представляемых в комиссию кандидатами на пост президента России, а также формы удостоверения зарегистрированного кандидата на должность президента Российской Федерации и удостоверения об избрании президентом, свидетельствуют принятые постановления ЦИК России.
Согласно постановлению, Центризбирком постановил одобрить перечень документов, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями политических партий в ЦИК при проведении выборов президента РФ.
Также ЦИК России постановила утвердить формы удостоверения зарегистрированного кандидата на должность президента Российской Федерации и удостоверения об избрании президентом.
В этом же постановлении ЦИК распорядился до 1 декабря Федеральному центру информатизации
при ЦИК России представить специализированное программное изделие, с помощью которого кандидаты будут готовить документы.
ЦИК не планирует полностью отказываться от действующей системы ГАС "Выборы"