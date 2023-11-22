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ЦИК утвердил перечень документов для кандидатов на пост президента - РИА Новости, 22.11.2023
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11:58 22.11.2023 (обновлено: 12:02 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/dokumenty-1911012219.html
ЦИК утвердил перечень документов для кандидатов на пост президента
ЦИК утвердил перечень документов для кандидатов на пост президента - РИА Новости, 22.11.2023
ЦИК утвердил перечень документов для кандидатов на пост президента
Центральная избирательная комиссии России утвердила перечень документов, представляемых в комиссию кандидатами на пост президента России, а также формы... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:58
2023-11-22T12:02
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Центральная избирательная комиссии России утвердила перечень документов, представляемых в комиссию кандидатами на пост президента России, а также формы удостоверения зарегистрированного кандидата на должность президента Российской Федерации и удостоверения об избрании президентом, свидетельствуют принятые постановления ЦИК России.Согласно постановлению, Центризбирком постановил одобрить перечень документов, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями политических партий в ЦИК при проведении выборов президента РФ.Также ЦИК России постановила утвердить формы удостоверения зарегистрированного кандидата на должность президента Российской Федерации и удостоверения об избрании президентом.В этом же постановлении ЦИК распорядился до 1 декабря Федеральному центру информатизации при ЦИК России представить специализированное программное изделие, с помощью которого кандидаты будут готовить документы.
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политика, цик рф, россия, федеральный центр информатизации
Политика, ЦИК РФ, Россия, Федеральный центр информатизации
ЦИК утвердил перечень документов для кандидатов на пост президента

ЦИК утвердил перечень документов, предоставляемых кандидатами на пост президента

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Здание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Центральная избирательная комиссии России утвердила перечень документов, представляемых в комиссию кандидатами на пост президента России, а также формы удостоверения зарегистрированного кандидата на должность президента Российской Федерации и удостоверения об избрании президентом, свидетельствуют принятые постановления ЦИК России.
Согласно постановлению, Центризбирком постановил одобрить перечень документов, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями политических партий в ЦИК при проведении выборов президента РФ.
Также ЦИК России постановила утвердить формы удостоверения зарегистрированного кандидата на должность президента Российской Федерации и удостоверения об избрании президентом.
В этом же постановлении ЦИК распорядился до 1 декабря Федеральному центру информатизации при ЦИК России представить специализированное программное изделие, с помощью которого кандидаты будут готовить документы.
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