https://ria.ru/20231122/diztoplivo-1911003490.html
Новак допустил, что запрет на экспорт дизтоплива снимут в ближайшее время
Новак допустил, что запрет на экспорт дизтоплива снимут в ближайшее время - РИА Новости, 22.11.2023
Новак допустил, что запрет на экспорт дизтоплива снимут в ближайшее время
В России могут снять запрет на экспорт дизельного топлива, внутренний рынок наполнен, сказал вице-премьер Александр Новак, выступая на правительственном часе в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:30
2023-11-22T11:30
2023-11-22T15:45
экономика
александр новак
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155665/61/1556656189_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bbdecb5c9b242e1d7402f185d50e6b3b.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В России могут снять запрет на экспорт дизельного топлива, внутренний рынок наполнен, сказал вице-премьер Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации."На сегодняшний день рынок сбалансирован, цены стабилизированы. В ближайшее время, я думаю, что будут приняты решения и об отмене (полного запрета. — Прим. ред.) экспорта дизельного топлива", — сказал чиновник.Запасы дизтоплива и бензина на внутреннем рынке увеличились, а цены на бирже со второй половины сентября снизились примерно на 20%, уточнил Новак.По его словам, вертикально-интегрированные компании держали цены на автозаправках на уровне не выше инфляции и работали в убыток."На независимых заправках мы наблюдали рост примерно на 4-5 рублей по стране. Сейчас этот дифференциал снижен за счет того, что независимые имеют возможность покупать на бирже по сниженным ценам и транслировать эти цены уже на автозаправочные станции", — добавил вице-премьер.Как сообщал накануне министр энергетики Николай Шульгинов, сейчас решается вопрос о снятии запрета на экспорт летнего дизельного топлива. В то же время по зимнему пока такого решения не планируется.Биржевые цены на топливо начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Правительство 21 сентября ввело запрет на экспорт нефтепродуктов. Затем 17 ноября, после стабилизации цен, власти сняли запрет на вывоз бензина.В октябре Новак поручил нефтяникам увеличить производство зимнего дизельного топлива для внутреннего рынка и проведения северного завоза.
https://ria.ru/20231118/benzin-1910236118.html
https://ria.ru/20231013/toplivo-1902536843.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155665/61/1556656189_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_f1f4b71cc9889f16bbb64d37f035a396.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр новак, совет федерации рф
Экономика, Александр Новак, Совет Федерации РФ
Новак допустил, что запрет на экспорт дизтоплива снимут в ближайшее время
Новак допустил, что запрет на экспорт дизтоплива могут снять в ближайшее время
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
В России могут снять запрет на экспорт дизельного топлива, внутренний рынок наполнен, сказал вице-премьер Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации
.
"На сегодняшний день рынок сбалансирован, цены стабилизированы. В ближайшее время, я думаю, что будут приняты решения и об отмене (полного запрета. — Прим. ред.) экспорта дизельного топлива", — сказал чиновник.
Эксперт рассказал, чего не хватает для снижения цен на бензин в России
Запасы дизтоплива и бензина на внутреннем рынке увеличились, а цены на бирже со второй половины сентября снизились примерно на 20%, уточнил Новак.
По его словам, вертикально-интегрированные компании держали цены на автозаправках на уровне не выше инфляции и работали в убыток.
"На независимых заправках мы наблюдали рост примерно на 4-5 рублей по стране. Сейчас этот дифференциал снижен за счет того, что независимые имеют возможность покупать на бирже по сниженным ценам и транслировать эти цены уже на автозаправочные станции", — добавил вице-премьер.
Как сообщал накануне министр энергетики Николай Шульгинов
, сейчас решается вопрос о снятии запрета на экспорт летнего дизельного топлива. В то же время по зимнему пока такого решения не планируется.
Биржевые цены на топливо начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Правительство 21 сентября ввело запрет на экспорт нефтепродуктов. Затем 17 ноября, после стабилизации цен, власти сняли запрет на вывоз бензина.
В октябре Новак
поручил нефтяникам увеличить производство зимнего дизельного топлива для внутреннего рынка и проведения северного завоза.
"Газпром нефть" прокомментировала ситуацию с экспортом дизтоплива из России