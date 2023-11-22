https://ria.ru/20231122/diztoplivo-1911003490.html

Новак допустил, что запрет на экспорт дизтоплива снимут в ближайшее время

Новак допустил, что запрет на экспорт дизтоплива снимут в ближайшее время - РИА Новости, 22.11.2023

Новак допустил, что запрет на экспорт дизтоплива снимут в ближайшее время

В России могут снять запрет на экспорт дизельного топлива, внутренний рынок наполнен, сказал вице-премьер Александр Новак, выступая на правительственном часе в... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T11:30

2023-11-22T11:30

2023-11-22T15:45

экономика

александр новак

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В России могут снять запрет на экспорт дизельного топлива, внутренний рынок наполнен, сказал вице-премьер Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации."На сегодняшний день рынок сбалансирован, цены стабилизированы. В ближайшее время, я думаю, что будут приняты решения и об отмене (полного запрета. — Прим. ред.) экспорта дизельного топлива", — сказал чиновник.Запасы дизтоплива и бензина на внутреннем рынке увеличились, а цены на бирже со второй половины сентября снизились примерно на 20%, уточнил Новак.По его словам, вертикально-интегрированные компании держали цены на автозаправках на уровне не выше инфляции и работали в убыток."На независимых заправках мы наблюдали рост примерно на 4-5 рублей по стране. Сейчас этот дифференциал снижен за счет того, что независимые имеют возможность покупать на бирже по сниженным ценам и транслировать эти цены уже на автозаправочные станции", — добавил вице-премьер.Как сообщал накануне министр энергетики Николай Шульгинов, сейчас решается вопрос о снятии запрета на экспорт летнего дизельного топлива. В то же время по зимнему пока такого решения не планируется.Биржевые цены на топливо начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Правительство 21 сентября ввело запрет на экспорт нефтепродуктов. Затем 17 ноября, после стабилизации цен, власти сняли запрет на вывоз бензина.В октябре Новак поручил нефтяникам увеличить производство зимнего дизельного топлива для внутреннего рынка и проведения северного завоза.

https://ria.ru/20231118/benzin-1910236118.html

https://ria.ru/20231013/toplivo-1902536843.html

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экономика, александр новак, совет федерации рф