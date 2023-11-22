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В Дагестане завели уголовное дело после нападения собак на подростка - РИА Новости, 22.11.2023
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14:19 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/delo-1911053292.html
В Дагестане завели уголовное дело после нападения собак на подростка
В Дагестане завели уголовное дело после нападения собак на подростка - РИА Новости, 22.11.2023
В Дагестане завели уголовное дело после нападения собак на подростка
Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц управления ЖКХ города Буйнакска и муниципального унитарного предприятия (МУП)... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:19
2023-11-22T14:19
происшествия
россия
буйнакск
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 22 ноя - РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц управления ЖКХ города Буйнакска и муниципального унитарного предприятия (МУП) после нападения бездомных собак на подростка, сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Восьмого ноября на улице Чкалова в Буйнакске бродячие собаки напали на 15-летнего местного жителя. Подросток получил телесные повреждения. "По результатам доследственной проверки по факту нападения бродячей собаки на несовершеннолетнего жителя города Буйнакска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", – говорится в сообщении. По данным следствия, должностные лица УЖКХ Буйнакска и МУП не организовали должным образом работу по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных на территории города.
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россия
буйнакск
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происшествия, россия, буйнакск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Буйнакск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане завели уголовное дело после нападения собак на подростка

СК в Дагестане завел уголовное дело после нападения собак на подростка

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкБродячие собаки
Бродячие собаки - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Бродячие собаки. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 22 ноя - РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц управления ЖКХ города Буйнакска и муниципального унитарного предприятия (МУП) после нападения бездомных собак на подростка, сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Восьмого ноября на улице Чкалова в Буйнакске бродячие собаки напали на 15-летнего местного жителя. Подросток получил телесные повреждения.
"По результатам доследственной проверки по факту нападения бродячей собаки на несовершеннолетнего жителя города Буйнакска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", – говорится в сообщении.
По данным следствия, должностные лица УЖКХ Буйнакска и МУП не организовали должным образом работу по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных на территории города.
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