https://ria.ru/20231122/delo-1911053292.html

В Дагестане завели уголовное дело после нападения собак на подростка

В Дагестане завели уголовное дело после нападения собак на подростка - РИА Новости, 22.11.2023

В Дагестане завели уголовное дело после нападения собак на подростка

Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц управления ЖКХ города Буйнакска и муниципального унитарного предприятия (МУП)... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:19

2023-11-22T14:19

2023-11-22T14:19

происшествия

россия

буйнакск

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 22 ноя - РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц управления ЖКХ города Буйнакска и муниципального унитарного предприятия (МУП) после нападения бездомных собак на подростка, сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Восьмого ноября на улице Чкалова в Буйнакске бродячие собаки напали на 15-летнего местного жителя. Подросток получил телесные повреждения. "По результатам доследственной проверки по факту нападения бродячей собаки на несовершеннолетнего жителя города Буйнакска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", – говорится в сообщении. По данным следствия, должностные лица УЖКХ Буйнакска и МУП не организовали должным образом работу по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных на территории города.

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происшествия, россия, буйнакск, следственный комитет россии (ск рф)